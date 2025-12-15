Asya borsaları satıcılı bir seyir izliyor

Asya borsalarında, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişeleri devam ederken, şirketlerin harcamalarından kaynaklı yüksek gider tahminleri küresel piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Geçen hafta bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla perşembe günü yüzde 11 değer kaybetmiş, cuma günü ise yüzde 4,5 düşmüştü.

Oracle'ın finansal sonuçları yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmaları artırırken, teknoloji hisselerinde sektöre yayılan bir satış baskısı oluştu.

Cuma günü ABD endekslerine yansıyan teknoloji sektörü öncülüğündeki satış baskısının Asya piyasalarına da yayılmasıyla haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

- Asyalı yarı iletken hisseleri haftaya negatif başladı

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,1, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4, Fujikura'nın hisseleri de yüzde 4,7 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 2,5 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,1 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,5 kayıpla alıcı buldu.

- BoJ'dan bu hafta faiz artırımı bekleniyor

Merkez bankaları tarafında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da yatırımcıların odağında buluyor. Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler enflasyon endişelerini desteklerken, BoJ'un bu haftaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın nötr faiz olarak gördüğü yüzde 1,0-2,5 aralığına doğru yol alıp almayacağına dair belirsizliklerin ise varlığını koruyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, daha önce ülkenin nötr faiz oranını tahmin etmenin zorluğu nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını nereye kadar artırabileceği konusunda belirsizlik olduğunu belirtmişti.

- Çin, çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları duyurdu

Öte yandan, geçen hafta, Çin belirli çelik ürünlerine ihracat kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek için 2026'dan itibaren bir lisans sistemi uygulamasının planlandığı belirtildi.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler aktiviteye ve talebe ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu. Ülkede, kasım ayına ilişkin perakende satışlar yüzde 1,3 artarak Aralık 2022'den bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.

Çin'de kasım ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 4,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Çin'de kasım ayına ilişkin yeni konut satışları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2. el konut satışları yüzde 0,7 azaldı.

Bu gelişmelerin yanı sıra China Vanke'nin 2 milyar yuan değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden istediği onayın kabul edilmemesi sonrasında şirketin hisseleri yüzde 2,6 değer kaybıyla işlem görüyor.

Ülkede konut satışları verisinin kötü gelmesi ve China Vanke'nin yaşadığı sıkıntılar konut piyasasındaki sıkıntıların derinleştiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,23 düşüşle 50.210 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,84 azalışla 4.090 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 3.863 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 1,43 altında 25.611 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 85.173 puanda seyrediyor.