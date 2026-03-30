Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 574,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.981 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 22.263 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 43.330 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.695 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 16.825 puandan fiyatlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 5'inci haftasına girerken, saldırıların sona ereceğine yönelik ümitlerin azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Enerji fiyatlarının görece yüksek seyretmeye devam edebileceğine yönelik öngörülerle küresel piyasalarda risk algısı sürerken, yatırımcılar, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle temkinli davranıyor.

- "Faiz artırımlarının zamanlamasını tartışmak için henüz erken"

Artan enerji maliyetlerinin bölge ekonomilerine yansıması yakından takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bugün yayımlanan röportajında ECB'nin enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyonun genele yayılmasını önleme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Ancak faiz artırımlarının zamanlamasını tartışmak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), cuma günü yayımladığı raporunda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ve artan enerji maliyetlerinin, Alman iş gücü piyasası üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.

- AB, Körfez ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Costa, telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini vurgulayarak, AB'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Antonio Costa, tarafların diplomasiye şans tanıması çağrısını sürdürdü.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.