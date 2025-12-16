Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, bölgede açıklanan makro ekonomik verilerin ardından karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına ve ABD'de bugün duyurulacak istihdam verilerine çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 583,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.075 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.754 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.147 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 44.363 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 17.097 puan seviyesinde bulunuyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin devam eden diplomatik sürecin jeopolitik endişeleri bir nebze azalırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna için gerçek bir barış süreci konusunda bir fırsatın bulunduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda ABD tarafıyla farklı görüşleri olduğunu bildirdi.

Bölgede açıklanan makro ekonomik verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5,1'e yükseldi, bir önceki ay yüzde 5,0 seviyesinde olan oran pandemi sonrası en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da aralık imalat sanayi Satınalma Müdürleri Endeksi (PMI) 47,7 olurken, hizmet sektörü PMI 52,6 ile beklentilerin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde aralık imalat sanayi PMI 49,2 olurken, aralık hizmet sektörü PMI 52,6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, bölgede jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da, Zew ekonomik güven endeksinin ve ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yakından takip edileceğini ifade etti.