Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bölgeden gelen enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 581,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.173 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 9.798 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.115 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 44.246 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 16.964 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,5 olacağı yönündeydi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Analistler, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.