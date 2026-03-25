Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da süren çatışmalara rağmen ABD ile İran arasında ateşkes sağlanabileceğine yönelik haber akışı ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 artışla 587,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 10.074 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 23.034 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,7 artışla 44.125 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 17.171 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,5 primle 7.863 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki risk iştahı, enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle toparlanırken Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajlarda fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığına yönelik açıklamalarına ek olarak, dün de İran ile müzakere halinde olduklarını ifade etmesi bölgedeki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine dair umutları artırdı.

Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması yatırımcıları temkinli hareket etmeye yöneltirken bu durum piyasaların güçlü bir toparlanmaya girmesini engelliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı. Ardından İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

Orta Doğu'daki gerilimlerin bir süre daha sürebileceği ve ABD'nin bölgede olası bir kara harekatı düzenleyebileceği ihtimalleri de piyasalarda olası senaryolar arasında yer alıyor.

Öte yandan ABD basınında, yaklaşık 3 bin askerin "savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği ancak henüz resmi talimatın verilmediğine yönelik haberler yer aldı.

Makroekonomik veri tarafında ise İngiltere'de şubat ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3 ile önceki aya paralel gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de cari işlemler dengesinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.