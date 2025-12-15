Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başlarken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak büyük merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 581,6 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24,282 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 9.709 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.127 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 43.927 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 17.019 puan seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişeleri sürerken, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik veriler ile Fed başta olmak üzere Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarına ilişkin karar ve mesajlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıl Avro Bölgesi’nde yer alan 110 bankanın jeopolitik şoklara karşı dayanıklılığını test edeceğini bildirdi.

ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları takip edilecek. ECB'nin, faizleri sabit tutmasına ise kesin gözle bakılıyor.

İngiltere'de yıllık enflasyonun ekimde yüzde 3,8'den 3,6'ya gerileyerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama göstermesinin yanı sıra ülkede büyüme verisinin de kötü gelmesinin ardından BoE'nin bu haftaki 25 baz puan indirimle politika faizini yüzde 3,75'e çekmesi beklenirken, piyasalar gelecek yıl politika faizinin yüzde 3,25'e kadar gerilemesini bekliyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu haftaki toplantısında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bölgede jeopolitik gelişmeler ile büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin haber akışının yanı sıra günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ekim ayı sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin de yakından takip edileceğini kaydetti.