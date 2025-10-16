Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim

Avrupa borsalarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin uzayabileceği ve etkilerinin küresel düzeyde yayılabileceği endişesinin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

16.10.2025 11:12:040
Paylaş Tweet Paylaş
Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim

Avrupa borsalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 567 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.097 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.402 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 41.826 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 15.495 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.064 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede, piyasalardaki ticaret gerilimine ek olarak Fransa'daki siyasi gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Ülkede Sosyalist Parti, hükümeti düşürmemek için emeklilik reformunun derhal ve tamamen askıya alınmasını talep ediyor.

Muhalefet yeni hükümeti düşürmek için bu hafta Ulusal Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sunmuştu. Söz konusu gensoru önergelerinin, bugün Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Analistler, Fransa'da siyasi istikrara yönelik endişelerin sürdüğünü, gelecek dönemde muhalefet ve hükümet arasındaki anlaşmazlıkların tekrar hükümetin düşmesine neden olabileceğini söyledi.

Bugün ağustos ayına ilişkin Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de devam eden IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarından gelecek haber akışının da izleneceğini kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (6-10 Ekim)

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (6-10 Ekim)

Gür-Sel Turizm ABD'de şirket kuruluşunu duyurdu

Gür-Sel Turizm ABD'de şirket kuruluşunu duyurdu

Yüzde 550 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu

Yüzde 550 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Yorum Yaz