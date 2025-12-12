Big Media, Wisest Yazılım’ın Deloitte Teknoloji Fast 50 başarısını KAP açıklamasıyla duyurdu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği programda Wisest Yazılım’ın elde ettiği bu başarı, şirketin güçlü teknoloji altyapısını ve büyüme performansını bir kez daha ortaya koydu. Big Media & Technology, 12 Aralık tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamada, söz konusu ödül ve birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Şirket, 2 Aralık’ta yapılan özel durum açıklamasında paylaşılan analizlerin doğrultusunda, birleşme sonrası döneme yönelik olumlu beklentilerin pekiştiğini belirtti.

KAP Açıklamasının Tam Metni:



“Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2025 tarih ve 2025-60 sayılı Kararı ile onaylanan birleşme kararı aldığımız Wisest Yazılım A.Ş., Deloitte Türkiye'nin bu yıl Meta ve Trendyol iş birliğiyle düzenlediği Teknoloji Fast 50 programı (Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firmaları) kapsamında ödüle layık görülmüştür. 02 Aralık 2025 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Şirket'in hem özkaynak yeterliliğinin korunduğu,hem de birleşme sonrası dönemde özkaynak yapısının daha da güçleneceği öngörülerimiz pekişmiştir. Gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”



Big Media & Technology, birleşmeye ilişkin tüm gelişmeleri KAP üzerinden düzenli olarak paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti.