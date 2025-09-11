Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 900

Borsa İstanbul'da bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. İşte bugün KAP'a yapılan açıklama

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) bugün (11 Eylül) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı. Şirket yönetim kurulu yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2025 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarında (% 900 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan karşılanacak olan 504.943.098,44 TL

(Beşyüzdörtmilyondokuzyüzkırküçmilyondoksansekizbin Türk Lirası Kırkdört Kuruş) tutarındaki sermayenin sermaye düzeltmesi farkından, 395.056.901,56 TL (Üçyüzdoksanbeşmilyonellialtıbindokuzyüzbir Türk Lirası Ellialtı Kuruş) tutarındaki sermayenin hisse senedi ihraç priminden karşılanmasına,

3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) nominal değerdeki payların Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'ye başvurulmasına,

4. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin olarak ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

6. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasından sonra Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.