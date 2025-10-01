Bir şirketten daha bedelli kararı var: Yüzde 262

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) tarafından 30 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bedelli sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yapıldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim:

Yönetim Kurulumuzun 18/08/2025 tarih ve 2025/43 sayılı kararının revizesi kapsamımda Şirketimizin 30.09.2025 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 7.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 2.070.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, 5.430.000.000 TL (%262,31884 oranında) artırılarak 7.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Bu kapsamda;

1) Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına,

2) Artırılan 5.430.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 5.430.000.000 adet payın tamamının her biri 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,

3) Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

5) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,

6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

7) Şirketimiz tarafından, 02.07.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurumuzun geri çekilmesine ilişkin söz konusu talebimizin 18.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi neticesinde 22.09.2025 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-78493 Sayılı yazı ile tahsisli sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup şirket ortaklarının bilgi edinilmesine,

8) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirketimiz arasında sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmetleri kapsamında 30.09.2025 tarihli sermaye artırımı aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

9) Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,

Karar verilmiştir.