Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

15.01.2026 10:00:350
Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)

%600 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,471 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

