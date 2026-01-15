Vestel’in yeni CEO’su Gökhan Sığın oldu

Vestel CEO’luğu görevine 19 Ocak 2026 itibarıyla Gökhan Sığın atandı. Sığın’ın yeni dönemde, teknoloji ve inovasyon odağındaki deneyimiyle şirketin küresel rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Vestel CEO’luğu görevine 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Gökhan Sığın atandı. Sığın; yeni görevinde Vestel’in teknoloji şirketi kimliğinin ve iş sonuçlarının daha da güçlendirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması, organizasyon yapısının ve yönetim yetkinliğinin daha da ileri taşınmasından sorumlu olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 30 yıla yakın kariyeri boyunca teknoloji, inovasyon ve uluslararası yönetim alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen; organizasyonel dönüşüm, yenilikçi iş modelleri geliştirme, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal kalkınma konularında geniş bir deneyime sahip olan Sığın’ın, küresel rekabetin hızlandığı günümüzde Vestel’in potansiyelinin güçlü ve sürdürülebilir sonuçlara dönüştürülmesine önemli katkılar yapması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İngiltere Bristol Üniversitesi’nden yüksek lisans (MBA) derecesine sahip olan Sığın, tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe Türkiye ve uluslararası pazarlarda üstlendiği liderlik rollerinden sonra Vestel’e katılıyor. Sığın, bu atama ile Vestel’in teknoloji şirketi kimliğini pekiştirecek; inovasyon kapasitesini, organizasyonel yapısını ve yönetim yetkinliğini daha da güçlendirecek bir sorumluluk üstlenecek. Sığın, 2023-2025 yılları arasında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.