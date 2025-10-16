Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 düşüşle 10.437,80 puandan başladı.

16.10.2025
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,68 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.437,80 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,41 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,39 ile orman kağıt basım olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,01 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine ilişkin artan iyimserlik ve açıklanan güçlü bilançoların etkisiyle risk iştahı yükselirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden tırmanabileceğine dair endişeler piyasalarda karışık bir seyre neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

