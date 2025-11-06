Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı geldi

BULGS, POLTK, SMRVA, YESIL, YYAPI hisseleri hakkında tedbir kararı alındığı bildirildi.

6.11.2025 09:33:240
Borsa İstanbul'dan 5 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK), Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA), Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) ve Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BULGS.E, POLTK.E, SMRVA.E, YESIL.E ve YYAPI.E payları 06/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

