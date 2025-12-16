Borsa İstanbul'dan dün 2 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 15 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) ve Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG.E payları 16/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TATEN.E payları 16/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.