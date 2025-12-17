Borsa İstanbul'dan dün 4 hisseye tedbir kararı geldi (16 Aralık)

ALKA, BRKVY,DOGUB ve SEYKM hisselerinde tedbir kararı alındığı bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB), Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM), Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) ve Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E ve SEYKM.E paylarında 17/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) ve Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKA.E ve BRKVY.E payları 17/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

