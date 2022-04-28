Borsada geri çekilmeler alım fırsatı yaratıyor

Talip Yılmaz

Garanti BBVA Yatırım, hisse senedi piyasasında olumlu görüşünü koruyor ve portföylerde yüzde 60 oranında hisse öneriyor. Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü UTKU ERGÜDER, “Gelişmekte olan ülkelere göre yüksek iskonto, hisse geri alım programları, şirket kârlılıkları borsayı öne çıkarıyor” diyor. Ergüder, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görüyor.

Enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam ederek son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım konusunda şahin bir tonda mesajlar vermeye başlaması ve jeopolitik riskler, dünya borsa endeksleri üzerinde baskıyı artırıyor. Türkiye tarafında bakıldığındaysa borsada olumlu beklentiler hakim. Gelişmekte olan ülke borsalarına göre yüksek iskontoya sahip olunması, güçlü yıl sonu bilançoları, eksi reel faizler borsada beklentileri artıyor. İşte böyle bir ortamda portföylerde yüzde 60 oranında hisse senedi önerisinde bulunan Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, borsada geri çekilmelerin alım fırsatı yaratacağını söylüyor. Utku Ergüder’in piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Yılın ilk iki ayında piyasaların performansını değerlendirir misiniz?

Hisse senedi piyasaları performansı noktasında, küresel risk iştahının daha fazla önem taşıdığı bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle FED ardından ECB’den gelen açıklamalar, sıkı para politikaları konusunda beklentileri güçlendirdi. Söz konusu gelişmeler, bu aşamada özellikle gelişmiş ülke hisse senedi piyasalarında portföy dağılımlarında yeniden değerlendirmelere neden oluyor. Söz konusu temaların öne çıktığı bu dönemde, gelişmiş ülke hisse piyasalarını temsil eden MSCI Dünya Endeksi, gelişmekte olan piyasalar endeksine göre yüzde 6 daha zayıf performans sergiledi. Aynı dönemde Türk hisse piyasasında ise gelişmekte olan piyasalara görece yüzde 7 daha iyi performans gördük.

Bundan sonraki süreçte yılın ilk yarısında piyasaların gündeminde hangi başlıklar olacak?

Yılın ilk aylarında fiyatlamaları etkileyen küresel faktörler, sıkı para politikası beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler olarak öne çıktı. Önümüzdeki dönemde FED’den somut adımlar gelene kadar küresel tarafta dalgalı eğilim, BİST’te de zaman zaman etkili olabilir. Risk iştahının küresel anlamda gerilediği bu ortam içerisinde Rusya-Ukrayna ilişkilerine yönelik belirsizlik yakın vadede takip edilmesi gereken bir diğer başlık.

Piyasa için olumlu görüşünüz vardı. Bu risklere dikkat çektikten sonra görüşünüzde bir değişiklik var mı?

Genel görüşlerimizde değişiklik yok. 2022 yılının ilk çeyreğinde negatif reel faiz ortamının ön planda kalmasını bekliyoruz. Şirket hisse geri alımlarının sürdüğü, gelişen piyasalara göre iskontonun korunduğu ve söz konusu iskontonun şirket kârlılıklarıyla desteklendiği genel görünümde, BİST’te geri çekilmeler, alım fırsatları sunmaya devam edebilir. Küresel risk iştahının toparlandığı dönemlerde ise yıl içinde test edilmiş yeni yüksek seviyelere yönelim görebiliriz.

Böyle bir ortamda yatırımcı, portföyünü nasıl oluşturmalı?

BİST adına genel görüşümüzü şekillendiren başlıklar, tarihi düşük değerlemelerin aşağı yönlü potansiyelleri sınırladığı görünümünde ve negatif reel faiz ortamında, güçlü şirket kârlılıkları ve hisse geri alımları olarak öne çıkıyor. Bu perspektifte seçici olmak kaydıyla hisse senedi yatırımlarının fırsat sunmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu ortamda portföylerde yüzde 60 oranında hisse tutulabilir. Yine yüzde 10 TL mevduat, yüzde 20 tahvil-bono ve yüzde 10 altın şeklinde bir dağılım yapılabilir.

Portföyde hisse oranını yüksek tutuyorsunuz. BİST-100 Endeksi’nde nasıl bir hareket bekliyorsunuz?

BİST’te mevcut değerlemeler ve bu değerlemeleri destekleyen şirket bilançoları bazında yılın ilk çeyreği adına, 2.150 bölgesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Ancak takip ettiğimiz küresel faktörler paralelinde bu süreçte dalgalı bir eğilim gerçekleşmesi ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Küresel risk iştahının mevcut görünümden daha da yüksek seyrettiği görünümde, yakın vadeye ilişkin potansiyel de artabilir.

Borsa İstanbul, ne ölçüde iskontolu? Yabancı yatırımcının tekrar alıma geçmesini bekliyor musunuz?

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı bazında baktığımızda BİST, Gelişmekte Olan Ülkeler F/K oranına göre yüzde 60’a yakın bir iskontoyla işlem görüyor. Yüksek iskontoya karşın yabancı yatırımcı ilgisi düşük seyrediyor. Bununla birlikte yakın vade adına küresel risk iştahındaki seyrin de ilginin düşük kalmasında etkisinden bahsedilebilir. Mevcut iskontonun korunduğu ortamda, küresel risk iştahında da toparlanma görmemiz halinde, yabancı yatırımcı tarafında ilgi mevcut seviyelerden artışa geçebilir.

TCMB, politika faizi yılın ilk iki ayında düşürmedi ve yüzde 14’te sabit tuttu. Bundan sonraki süreçte gösterge faiz tarafında beklentiniz nedir?

Yılın başında gösterge tahvil faizi yüzde 22-24,5 bandında bulunuyordu. Ancak şubat ayı itibarıyla “Kur korumalı TL mevduat” gibi “Liralaşma” stratejisini destekleyen ürünlerin enflasyon beklentilerini iyileştirmesi neticesinde gösterge faiz yüzde 20-21 bandına geriledi. Yabancı yatırımcıların tahvildeki payı yaklaşık yüzde 3,4 seviyesinde bulunduğu için tahvillerden olası bir sermaye çıkışı kaynaklı faiz yükselişi riski şu noktada en düşük seviyelerde. Ek olarak, TCMB’nin üç yıl aradan sonra portföyüne, doğrudan piyasadan tahvil alımlarına başlamış olması da faizlerdeki bu aşağı yönlü hareketi destekliyor. İlk çeyrek sonuna kadar bu ortamın korunmasını ve gösterge faizin yüzde 20-22 bandında kalmasını bekleriz.



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Yeşil ofis diploması sahibiyiz. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesiyiz. Önümüzdeki dönemde, portföyünde yenilenebilir enerji, sürdürülebilir gıda ve tarım gibi daha sürdürülebilir sektörlere yatırım yapan müşterilere özel fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kurumsal finansman tarafında da daha çevre dostu proje ve sektörlere odaklanıyoruz.

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