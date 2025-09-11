Borsada gong DOF Robotik için çaldı

DOF Robotik'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, DOF Robotik Üst Yöneticisi (CEO) Bakıt Baydaliev, Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt ile DOF Robotik çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan DOF Robotik, bugün yapılan gong töreniyle "DOFRB" koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "DOF Robotik, teknoloji sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren değerli bir şirketimizdir. Ülkemizin teknoloji odaklı sanayi atılımının değerli bir temsilcisidir. AR-GE çalışmalarına verdiği önemle, küresel pazarlarda önemli bir yer edinmiştir." dedi.

Bugün ise borsada işlem görmeye başlayarak oluşturduğu bu değeri yatırımcıları ile paylaştığını belirten Ergun, "Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, DOF Robotik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

DOF Robotik'in hizmet yelpazesini genişletip, Türkiye’de ve global pazarlardaki müşteri portföyünü yatırımlarla daha da güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Mertcan, şirketin pazar payına, cirosuna ve karlılığına büyük katkı sağlayacağına inandıkları bu yatırımları gerçekleştirirken yeni ortaklarından aldıkları gücü her zaman yanlarında hissedeceklerini belirtti.

- "Sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir sayfa açtık"

DOF Robotik CEO'su Bakıt Baydaliev de halka arzın DOF Robotik ailesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, yalnızca finansal anlamda değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Kurulduğu günden bu yana inovasyonu merkezine alan DOF Robotik’in yüksek teknolojili VR ve AR atraksiyonları, robotik sistemleri ve "edutainment" konsepteriyle dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini anlatan Baydaliev, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki gerçek liderlik, yalnızca teknoloji ile değil, çevreye, insana ve yönetişime duyduğumuz sorumlulukla ölçülür. Bu nedenle stratejik vizyonumuzun merkezine ESG kriterlerini yerleştirdik. Enerji verimliliği yüksek ürünler geliştiriyor, karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimi için kurduğumuz DOF Akademi ile sürekli öğrenme ve paylaşım kültürünü teşvik ediyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı iş yapış biçimimizin temeline koyuyoruz.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürüyoruz. Halka arzımız, bu değerleri daha da güçlendiren ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu destekleyen stratejik bir adımdır ve yalnızca DOF Robotik’in değil, hepimizin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır."

- "Toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon lira olarak gerçekleşti"

Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt ise DOF Robotik’in yenilikçi vizyonu, yüksek teknolojiye dayalı üretim gücü ve global pazarlarda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gurur duyduğu şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Halka arzın, şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oluştururken yatırımcıların da bu başarı hikayesine ortak olmasına imkan tanıyacağını ifade eden Arslankurt, “Bu önemli adımda bizlere güvenerek aracılık görevini veren DOF Robotik yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman olarak bu süreci yönetmekten büyük bir mutluluk duyduk." şeklinde konuştu.

Arslankurt, DOF Robotik’in 343 bin 310 yatırımcının katıldığı halka arzında, şirket paylarının 3,13 katı kadar talep alındığını kaydederek, 45 milyon lira nominal değerli payların satışının gerçekleştiği halka arza 140 milyon 952 bin 749 lira nominal değerli pay talebi geldiğini, toplam halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirtti.