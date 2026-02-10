  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Borsa
  • Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (10 Şubat)

Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (10 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

10.02.2026 10:22:310
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin fiyatında düzeltme var (10 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Borsa İstanbul’un (BİST) açıklamasına göre, Gen İlaç (GENIL) paylarında %1400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi.

Sermaye Artırımı Detayları

Şirket: Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Artırım Oranı: %1400 (İç kaynaklardan karşılanmak üzere)

Bölünme Sonrası Yeni Fiyat: 8,333 TL (Teorik fiyat)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Ata Turizm halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Ata Turizm halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Yorum Yaz