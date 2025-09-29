Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (29 Eylül)

  • Anasayfa
Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

29.09.2025 10:04:100
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM)

%150 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,864 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

%400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,706 TL

