Ekinciler Demir ve Çelik halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arz sonuçları açıklandı. EKDMR koduyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 796 bin 542 yatırımcıya dağıtım yapılırken, 52 milyon lotluk satış tamamlandı.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arz sonuçları paylaşıldı. EKDMR halka arzında 791 bin 713 adet yurt içi bireysel, 4 bin 685 adet yüksek başvurulu, 139 adet yurt içi kurumsal ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 796 bin 542 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arzında toplam 52 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlandı. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı maksimum 26 lot (1170 TL) dağıtım gerçekleşti.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arz ilk işlem tarihi belli oldu. EKDMR hisseleri 22 Mayıs 2026 Cuma günü işlem görmeye başlayacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 320.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 52.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/05/2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 45 TL/pay baz fiyat, "EKDMR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.