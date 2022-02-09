Endeks daha sağlıklı yükselecek

Talip Yılmaz

Kurdaki hareketliliğin önüne geçilememesi sonrasında açıklanan TL’yi özendirme paketi, piyasaları sakinleştirdi. Bundan sonraki süreçte alınan önlemlerin Hazine’ye etkisinin izleneceğini söyleyen İnfo Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su ENDER ŞAHIN, borsada yaşanan düzeltmeyi sağlıklı buluyor ve “Yaşanan bu düzeltme endeksin daha güçlü yükselmesini sağlayacaktır” diyor.

2021 yılının son çeyreği, kurdaki artışın etkilerinin fiyatlanmasıyla BİST’te rekor kırılan bir dönem oldu. Rekorlar üçüncü çeyrek bilançolarının ve baz etkisinin yanı sıra normalleşme adımlarıyla petrokimya, ulaştırma ve bankacılık payları önderliğinde başladı. Aralık ayı PPK’da 2022 yılı ilk çeyreğinde faizlerde önemli bir değişiklik olmayacağına dair oluşan algıyla endeksin yönü 10 hafta pozitif kaldı. Faiz azaltımının ardından kur tarafındaki 18,35 seviyesine kadar sert yükselişle piyasalardaki belirsizlik havası satış baskısı getirdi. TCMB’nin 5 müdahalesinin yetersiz kalmasının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TL’yi özendirme paketi ile kur tarafı sert geri çekildi. Endeks tarafında da 2200 seviyesinin test edilmesinin ardından 1800 seviyesinin altında satışlar gözlendi. Yeni ekonomi planı sonrasında yatırım stratejilerini İnfo Yatırım İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ender Şahin ile konuştuk:

2022’nin ilk çeyreğinde BİST-100 Endeksi nerede olur? Kâr satışları gelir mi?

TL’yi güçlendirme adına atılan adımların ardından dövizin gerilemesiyle birlikte yatırım araçlarında da sert düşüşler gözlendi. Borsada yaşanan bu realizasyonları, endeksin daha güçlü yükselmesi için sağlıklı buluyoruz. Yukarı yönlü hareketler sonrası konsolidasyonları normal karşılıyoruz. Son olarak açıklanan TL’yi Özendirme Paketi ile birlikte temettü dağıtan şirketlerin temettü stopaj oranının yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmesi sonrasında yatırımcıların alacağı temettü payının artmasıyla temettü hisselerine olan ilginin 2022 yılında artacağını düşünüyoruz. Endeks yılın ilk çeyreğinde 2000- 2200 puan aralığına çıkabilir.

2022’nin ilk çeyreğinde dolar/TL nerede olur? Sert hareketler tekrar yaşanır mı?

Eylül ayından bu yana yapılan faiz indirimleri, aralık ayında da devam etti. Son 4 ayda toplamda 500 baz puan indirim yapılması sonrasında TL varlıklardaki değer kaybı hızlandı. İç dinamiklerin etkisine faiz indirimleri ve enflasyondaki yükseliş eklenince dolar /TL 18,00 seviyesini geçti. Bir yandan politika faiz indirimi sürerken TCMB’nin kur tarafına yaptığı satış müdahalesinin de yetersiz kaldığını gördük. Müdahalelere rağmen hızlanan dolarizasyon sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TL’yi özendirme paketi açıkladı. Açıklamanın ardından 18,00’in üstünde olan kur, 11 seviyesine kadar geriledi. TL’yi özendirme paketinin kısa vadede TL’nin değer kazanmasına imkan sağlayacağını düşünüyoruz. Ancak bunu uzun vadede söyleyebilmek için paketin Hazine’ye yük olup olmayacağını ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğine odaklanmamız gerekiyor.

Yeni yılda TCMB tarafında faiz indirimlerinin devamını bekliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimi tarafından yüksek faize karşı olunduğu her fırsatta dile getiriliyor. Faiz indirimlerinin devam etmesi tasarrufları olumsuz etkilerken ülkedeki yüksek enflasyon, alım gücünü azaltıyor. Son 6 ayda merkez bankaları içinde faiz indirimi yapan tek ülke konumundayız. Aralık ayı PPK’de verilen mesajlarla ilk çeyrekte politika faizinde değişiklik olmayacağını düşünüyoruz.

2022’nin ilk çeyreğinde gram altın nerede olur? Ons altın tarafında neler bekliyorsunuz?

Gram altın, doların küresel piyasalardaki değer kaybıyla birlikte ons altındaki hareketliliğin yanında dolar/TL’deki hareketlilikten de etkilenerek rekor seviyelere yükseldi. ABD faizlerinin yükselme trendinde olduğu bir dönemde altın ons fiyatında baskı oluşabilir. Ancak gram altın fiyatı yurt içi dinamiklere bağlı döviz kurlarının artışıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden 500 baz puanlık faiz indirimleriyle dolar /TL’nin 18,00 seviyesini kırmasıyla yükseliş trendindeydi. Fakat TL’yi özendirme paketi ve piyasadan satılan dövizlerin etkisiyle dolar /TL sert geri çekildi. Bu kapsamda paket açıklanmadan önce yıl sonunda gram altının 950-1000 TL arasında kalacağını beklerken dolar /TL’deki sert düşüşe paralel olarak 2021 sonu ve 2022 ilk çeyreğinde 750-800 TL fiyat aralığında olacağını öngörüyoruz. Ancak bu fiyatlamalar için dolar/TL’yi yakından takip edeceğimizi hatırlatalım.

2022’nin ilk çeyreği için nasıl bir portföy dağılımı önerirsiniz?

Temel ve teknik anlamda güçlü, yönetimi tecrübeli ve iyi olan şirketler endeks şoklarından çok fazla etkilenmiyor. Yatırımcıların duygularıyla değil, piyasa koşullarına göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşüşlerde fazla panik ve yükselişlerde fazlaca cesur davranmak büyük oranda zararla sonuçlanıyor. Yatırımcılara stop loss ve hedef fiyat stratejilerinin olması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Günümüz şartlarına bakıldığında yabancı para cinsinden geliri olan, sattığı malın fiyatı dövize endeksli olan, düşük borçluluğu olan, ihracatı yüksek, artan finansman giderlerinden etkilenmeyen şirketlere bakılmasını öneririz. Yatırımcılara yüzde 30 hisse, yüzde 20 dolar, yüzde 20 Euro, yüzde 10 tahvil bono ve fon ve yüzde 20 altın dağılımı öneriyoruz.



İNFO YATIRIM’IN MODEL PORTFÖYÜ



ALARKO HOLDING: Sıkı para politikası sayesinde daha öngörülebilir TL ile birlikte enerji üretim tarafındaki gerçek kâr potansiyeli ortaya çıkarabilir.



ŞIŞECAM: Düzcam, cam ambalaj ve cam mamulleri pazarlarında varlığı yanında camın önemli girdilerinden soda külünü de üreten şirket. Ciner Grubu’nun ABD’deki soda faaliyet alanı operasyonlarının yüzde 60’ı şirket tarafından devralındı ve şirketin soda faaliyetlerinde global liderlik pozisyonu ortaya çıktı.



PETKIM VE TÜPRAŞ: Kapasite kullanım oranlarını artırıyorlar.



KOÇ HOLDING: İştiraklerinin güçlü yapısı ve holdingin potansiyeli önemli.



TEKFEN: Gübre/kimyasal ürünler segment gelirlerinde dövize endeksli fiyatlamaların ve 2021’de canlanmaya başlayan müteahhitlik işlerinin önümüzdeki yılda büyümeye devam etmesini bekliyoruz.



BİM: Yüksek kalite ve düşük risk profiliyle dalgalı piyasalarda cazip bir yatırım alternatifi.



TURKCELL: Dijital iş kollarındaki yüksek büyüme oranı ve finansal teknoloji alanında yatırımları var.



QUA GRANITE: Granit sektöründe tek ve ABD’ye yatırım yapacak.



KERVAN GIDA: Agresif büyüme politikası ve Polonya’da yeni şirket alımının finansallara olumlu yansıması beklentisiyle beğeniyoruz.







