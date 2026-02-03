Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Şubat)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) ve Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE)

%42,85714 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,791 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK)

%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,95 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

