SPK yeni bülteninde 2 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenini yayımladı. Bültende, halka açık iki şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildiği duyuruldu.

SPK kararına göre, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. bedelli, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına gidecek.

Onaylanan işlemlerin detayları şöyle:

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS)

Mevcut Sermaye: 85.000.000 TL Yeni Sermaye: 170.000.000 TL Artırım Tutarı: 85.000.000 TL Artırım Türü: Bedelli Bedelli Artırım Oranı: %100

Bedelli sermaye artırımı sonrasında Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 170.000.000 TL’ye yükselecek.

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

Mevcut Sermaye: 56.465.188 TL Yeni Sermaye: 249.999.992 TL Artırım Tutarı: 193.534.804 TL Artırım Türü: Bedelsiz (İç kaynaklardan) Bedelsiz Artırım Oranı: %342,75

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 249.999.992 TL olacak.