BYD Türkiye geleceğin mobilitesini sergilediği özel gösteride, YANGWANG U9 modeli 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.36 saniyede çıkarak dikkat çekti. Ayrıca bu model, zıplama, kendi etrafında 360 derece dönme ve dans etme gibi yetenekleri de sahne aldı. BYD Türkiye tank dönüşü yapan, suya giren, dans eden 2 modelini tanıttı.

BYD Türkiye, İstanbul’da dikkat çeken bir gösteri yaptı. BYD’nin lüks segment markası YANGWANG’ın U8 ve U9 modellerinin yetenekleri Kemerburgaz’daki özel bir etkinlik alanında sergilendi. Peki, araçların özellikleri ne? Hangi yetenekleri sergilediler?

-YANGWANG U9

Açıklamaya göre YANGWANG’ın süperspor modeli U9; ,36 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu ise, Almanya’da gerçekleştirilen testte 472,41 km/s hıza ulaştı. Aynı zamanda zıplama, kendi etrafında 360 derece dönebilme (Tank Dönüşü) ve dans etme gibi sıra dışı yeteneklere sahip.

-YANGWANG U8

Etkinlikte U8’in off-road versiyonu da tanıtıldı. Karadan hareket ederek bölgedeki göle giren ve bir süre su üzerinde ilerledikten sonra platforma geri dönen model, 360 derece Tank Dönüşü yeteneği ve entegre drone teknolojisiyle dikkat çeken.

TÜRKİYE PAZARI YORUMU VAR

BYD’nin DNA’sında teknoloji ve inovasyonun çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Şirketimiz, 120 bini aşkın AR-GE mühendisiyle her gün ortalama 40 patent başvurusu gerçekleştirerek, geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendiriyor. 2022 yılında fosil yakıtlı araç üretimini tamamen sonlandıran ilk otomotiv markası olan BYD, inovasyon gücü, ileri teknolojiye olan yatırımları ve sürdürülebilirlik vizyonu sayesinde, 2023’ten bu yana yeni enerjili araç üretiminde dünyanın 1 numaralı elektrikli araç üreticisi konumunda yer alıyor” dedi.

Ergun, “Yedi farklı modelimizle kısa sürede Türk tüketicisinin güvenini ve beğenisini kazandık. Bu güçlü başlangıç, markamıza duyulan güvenin ve Türkiye pazarındaki elektrikli araçlara yönelik artan ilginin somut bir göstergesi. Türkiye otomobil pazarına “enerji vermeye” ve önümüzdeki dönemde de yeni modellerimizle büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

-YANGWANG U9

Açıklamaya göre dört bağımsız motoruyla 1.305 PS güç ve 1.680 Nm tork üreten model, 0’dan 100 km/s hıza 2,36 saniyede ulaşabiliyor. 80 kWh yeni nesil Blade Batarya ile CLTC protokolünde 450 km menzil sağlayan araç, 500 kW çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e 10 dakikada ulaşabiliyor.

YANGWANG U8 ve U9 modellerinin şu an için Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulmaları planlanmıyor.

ŞOV İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Markanın açıklamasına göre BYD Türkiye etkinlik için titiz bir hazırlık çalışması yürüttü. Etkinlik öncesinde tüm yasal prosedürler tamamlandı ve araçlar büyük bir gizlilik içinde Türkiye’ye getirildi. Etkinlik için en uygun alanın belirlenmesi konusunda detaylı analizler yapıldı; bölgedeki göl, su altı dalgıçları tarafından balçık ve sazlıklardan temizlendi.

Paylaşılan bilgilere göre U8’in öne çıkan teknolojileri arasında yüzme kabiliyeti dikkat çekiyor. Araç, bu özelliği sayesinde karada ilerledikten sonra su üzerinde de yol alabiliyor. Bir diğer yenilikçi özellik olan Tank Dönüşü ise dört tekerin ters yönlerde dönmesiyle aracın kendi etrafında 360 derece dönmesine imkân tanıyor.

Açıklamaya göre 49,05 kWh Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kW (1.196 PS) güç ve 1.280 Nm tork sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor ve azami 200 km/s hız yapabiliyor. CLTC protokolünde, aracın karma sürüş menzili 1.000 km, elektrikli sürüş menzili ise 180 km olarak açıklanıyor.