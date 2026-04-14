Geçmişin zarafeti geleceğin teknolojisi: Rolls-Royce’tan 100 adetlik özel koleksiyon

Rolls-Royce’un efsanevi "EX" modellerinden ve 1920’lerin zarafetinden ilham alan yeni Coachbuild koleksiyonu Project Nightingale, tamamen elektrikli altyapısı ve el işçiliğiyle üretilecek 100 adetlik özel serisiyle lüks otomobil dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor.

Rolls-Royce’un lüks otomobil dünyasında yeni bir dönemi başlatan Project Nightingale, markanın "Coachbuild" geleneğini tamamen elektrikli bir gelecekle birleştiren iki kişilik ve üstü açık bir sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor.

Adını Henry Royce’un Côte d’Azur’daki kış evi yakınındaki tasarım merkezinden ve Fransızca bülbül anlamına gelen "Le Rossignol" kelimesinden alan bu otomobil, 1920’li yılların zarif "Streamline Moderne" akımını çağdaş teknolojilerle harmanlıyor. Markanın tarihindeki 16EX ve 17EX gibi ikonik deneysel modellerden ilham alan tasarımcılar, 5,76 metrelik bu devasa gövdeyi tek bir metal bloktan oyulmuş hissi veren kesintisiz hatlarla şekillendirmişler.

Aracın ön cephesinde, geleneksel soğutma kanallarına ihtiyaç duymayan elektrikli yapının verdiği özgürlükle, yaklaşık bir metre genişliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen görkemli bir Pantheon ızgara yer alıyor. Bu tasarım, ince ve dikey konumlandırılmış modern far gruplarıyla desteklenirken,

24 inçlik devasa jantlar bir yat pervanesini andıran formlarıyla otomobile sabitken bile hareketli bir ruh katıyor. Arka bölümde ise egzoz çıkışlarının yokluğu sayesinde "Aero Afterdeck" adı verilen karbon fiber bir difüzör kullanılarak aerodinamik stabilite sağlanırken, bagaj kapağının bir piyano kapağı gibi yana doğru açılması tasarımdaki törensel yaklaşımı vurguluyor.

İç mekanda ise Rolls-Royce, elektrikli motorun sunduğu benzersiz sessizliği bülbül seslerinden ilham alan bir görsel şölene dönüştürüyor. "Starlight Breeze" adı verilen tavan ve panel aydınlatması, kuş seslerinin ritmik dalga boylarını analiz ederek 10.500 ayrı noktadan yayılan bir ışık kompozisyonu sunuyor.

Kapı açıldığında mücevher hassasiyetinde işlenmiş kontrol ünitelerini ortaya çıkaran hareketli kolçaklar ve Côte d’Azur’un güneşli atmosferini yansıtan pastel mavi ile beyaz deri döşemeler, kabini kişisel bir göksel alana çeviriyor. Sadece 100 adet üretilecek ve 2028 yılından itibaren sahiplerine teslim edilecek olan Project Nightingale, Rolls-Royce’un tarihsel mirasını modern mühendislikle zirveye taşıyor.