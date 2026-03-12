İkinci el otomobilde neler oluyor? Şubat verileri açıklandı

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Şubat ayında ilan fiyatları nominal olarak %1,31 artış gösterdi. Ancak enflasyondan arındırılmış ilan fiyatları %1,58 düşüş gösterdi, ocak ayına kıyasla reel fiyatlardaki düşüşün devam ettiğini ancak hız kestiğini görüyoruz. Bu tabloda ocak ayında enflasyonun daha yüksek gerçekleşmesinin yanı sıra değerli metal fiyatlarındaki yükselişin de etkili olduğunu düşünüyoruz. Belirsizlik dönemlerinde tüketiciler otomobili bir yatırım aracı olarak değerlendirmek yerine altın ve gümüş gibi değerli metalleri daha güvenli bir liman olarak görerek birikimlerini bu alanlara yönlendirebiliyor.



Bununla birlikte taşıt kredisi faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi de ikinci el araç talebini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Öte yandan ABD–İran hattında artan jeopolitik gerilimin hem değerli metal fiyatları hem de otomotiv sektörü açısından yakından takip edildiğini söyleyebiliriz. Olası bir gerilimin uzun sürmesi durumunda otomobil üretiminde tedarik zinciri aksamaları ve petrol fiyatlarına bağlı lojistik maliyetlerindeki artışın, ilerleyen dönemde araç fiyatlarındaki trendi değiştirebileceğini düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Şubat ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise şubat ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu. Segment bazında incelendiğinde ise ilanlarda en çok B ve C segment araçların yer aldığı görüldü.

İlanlarda en yüksek pay 600 bin TL’ye kadar olan araçlarda



arabam.com verilerine göre şubat ayında ilanların %33’ü 600.000 TL’ye kadar olan araçlardan oluştu. 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçların ilan oranı %26 olurken, 1.000.001-1.400.000 TL aralığındaki araçlar %19 pay aldı. 1.400.001-1.700.000 TL aralığındaki araçların oranı %9 olarak gerçekleşirken, 1.700.000 TL üzeri fiyata sahip araçların ilan oranı ise %13 oldu.

5 yaşa kadar olan araç ilanlarında artış



Şubat ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, ocak ayına göre %5,2 puan artarak %28,1’e yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı %16,6 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar %29,2 pay aldı. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %10,8 olarak gerçekleşirken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı ise %15,2 oldu.



Dizel araç ilanlarında artış



arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, şubat ayında dizel araçların ilan oranı ocak ayına göre %6,8 puan artarak %47,5’e yükseldi. Dizel araçlara şubat ayında gelen zamlar nedeniyle maliyet artışını daha fazla hisseden kullanıcıların, araçlarını satışa çıkarmayı tercih etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı %30,9 olurken, LPG’li araçların oranı %17,6 oldu. Elektrikli araçların ilan oranı %1,4 olarak gerçekleşirken, hibrit araçlar ise %2,6 pay aldı.