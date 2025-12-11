Deloitte Teknoloji Fast 50 programında en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri belli oldu

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı kapsamında bu yılın Fast 50 listesi ve özel ödüllerin kazananları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, her yıl dünya genelinde en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirliyor.

Türkiye'de 20. kez düzenlenen program kapsamında bu yılın Fast 50 listesi ve özel ödüllerin kazananları, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle açıklandı.

Deloitte Türkiye'nin bu yıl Meta ve Trendyol işbirliğiyle düzenlediği Teknoloji Fast 50 programında son üç yılda yüzde 8990'lık büyüme kaydeden yapay zeka çözümleri şirketi 'ADIN.AI', ilk sırayı alarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.

Fintek sektöründe faaliyet gösteren 'Fimple', yüzde 3142 büyümeyle ikinci, yazılım alanında çözümler üreten 'Aktif Tech' ise yüzde 2919'luk büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

En hızlı büyüyen ilk 10 şirket listesindeki diğer şirketler ise 'Finartz', 'Yamy', 'Salix', 'Gardiyan', 'TeklifimGelsin', 'Craftgate', 'fiCommerce' olarak sıralandı. Liste, şirketlerin son üç yıllık net satış gelirlerindeki büyüme oranları değerlendirilerek hazırlanıyor.

Teknoloji sektöründe kadın istihdamını destekleyen ve kadın odaklı ürün ve hizmetler geliştiren şirketlere verilen 'Meta Teknolojide Kadın' ödülünü 'Virgosol' aldı.

Topluma ve çevreye yarattığı pozitif etki ile en fazla öne çıkan teknoloji firmalarına verilen 'Trendyol Pozitif Etki Ödülü'nün sahibi ise 'Turkish Technology' oldu.

Ayrıca bu yıl ilk kez, 'Xsolla' ve 'Lorien'in katkılarıyla oluşturulan oyun kategorisi ile oyun ekosistemindeki yenilikçi şirketler de programa dahil edilerek listeye girme fırsatı elde etti.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer alan şirketler performanslarına göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan EMEA Fast 500 listesinde yer alma fırsatına sahip olacak.

'Türk girişimci ruhunu desteklemeye devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın 20. yılının, ülkedeki teknoloji girişimciliğinin daha sürdürülebilir ve küresel bir perspektifle ilerlediğini gösterdiğini belirtti.

Artık yalnızca büyüme hızına değil, sürdürülebilir iş modellerine, yatırım çekme kapasitesine ve uluslararası rekabet gücüne odaklanan bir ekosistem gördüklerine değinen Aslantaş, şunları kaydetti:

'Başvuru verileri, şirketlerin ölçeklenme stratejilerini çok daha bilinçli ve profesyonel bir yaklaşımla kurguladığını ortaya koyuyor. Finanstan yapay zekaya, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine uzanan geniş yelpaze ise ekosistemin dönüşen teknoloji vizyonunu güçlendiriyor. Türkiye'nin başarılı ölçeklenme hikayelerinde Fast 50 geçmişinin bulunması da programın uzun vadeli etkisini açık biçimde kanıtlıyor. Deloitte Türkiye olarak, küresel bilgi birikimimiz ve güçlü işbirliklerimizle büyümeyi, teknolojik inovasyonu ve Türk girişimci ruhunu desteklemeye devam edeceğiz.'

Meta Türkiye Direktörü Gül Yüksel Akkaya da sundukları platform ve araçlarla kadınların teknolojiye erişimini kolaylaştırdıklarını, girişimcilik yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Kadın girişimcilerin cesaretle ortaya koyduğu projelerin, ekosistemi zenginleştirdiğine ve yeni nesillere ilham verdiğine tanık olduklarına vurgu yapan Akkaya, 'Kadınların liderliğinde şekillenen her yeni girişimin, daha kapsayıcı ve güçlü bir ekosistem yaratacağına gönülden inanıyoruz. Meta platformları aracılığıyla teknolojinin kullanım alanlarının genişlemesi ve tüm ekosistemin büyümesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.