3 kıtaya yayıldı: 2025'i yaklaşık 9 milyar dolar ciroyla kapatacak

Uluslararası ticaretteki dengeleri değerlendiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu yıl küresel ekonominin, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını belirtti.

Çin'in yüksek üretim rakamlarıyla dünya pazarlarına yaydığı arz fazlasının, uluslararası ticarette alışılmış dengeleri önemli ölçüde sarstığını söyleyen Tosyalı, ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek tarifelerin de bu tabloyu daha da keskinleştirerek Çin'in, ürünlerini diğer pazarlara daha yoğun şekilde yönlendirmesine yol açtığını ifade etti.

Bu durumun Türkiye'deki iç pazar üzerinde baskı yarattığına ve ihracatı da dolaylı olarak olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tosyalı, demir-çelik üreticilerinin son 2 yıldır bu şartlar nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Tosyalı, Uzak Doğu kaynaklı haksız rekabete karşı hem iç pazarı hem de dış pazarları gözeten bütüncül bir milli yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, yerli üreticiyi destekleyen ve rekabet ortamını dengeleyen uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Geçen yılı küresel ölçekte yaklaşık 7 milyar dolar ciroyla tamamladıklarını anımsatan Tosyalı, "2025 için toplam ciromuzu yüzde 30'a yakın bir artışla yaklaşık 9 milyar dolara taşımayı hedeflemiştik. Yılı, bu hedefe oldukça yakın bir seviyede bitireceğiz. 2024'te 9,12 milyon ton olan toplam üretimimizin ise 2025 sonunda 13 milyon tonu aşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- 50'ye yakın tesiste 15 milyon tonluk üretim gücü

Tosyalı, yurt içinde oluşan Çin kaynaklı düşük fiyatlı ürünlerin yarattığı baskının kendilerini de etkilediğini, fakat kapasiteleri, üretim güçleri ve yüksek nitelikli ürünleri sayesinde bu tür zorlu koşulları başarıyla aştıklarını anlattı.

Türkiye, Cezayir, Libya ve İspanya'da yürüttükleri yatırımlarla ölçek büyüttüklerini ve yüksek katma değerli çelik üretim kapasitelerini güçlendirdiklerini dile getiren Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 3 kıtada, 50'ye yakın tesiste yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Sürdürülebilirlik ve ileri teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 çelik üreticisinden biri olduk. Üretimimizi ve küresel sıralamadaki yerimizi her yıl istikrarlı bir şekilde yukarı taşımayı başararak, dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi içinde bu çıkışını kesintisiz sürdürebilen tek şirket konumundayız. Son 5 yılda küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırarak uluslararası görünürlüğümüzü ikiye katladık. Bugün Avrupa'nın en büyük üçüncü çelik üreticisi ve aynı zamanda Türkiye merkezli en yüksek ham çelik üretim hacmine sahip şirketiz."

Tosyalı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı zorluklara rağmen açılışını gerçekleştirdikleri Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi'nde adım adım tam kapasiteye ulaştıklarını, Tosyalı Cezayir komplekslerinde ise ikinci Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) tesisleri başta olmak üzere yeni yatırımlarını devreye aldıklarını bildirdi.

Bu yeni yatırımlarının, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine daha fazla ürün tedarik edebilmelerini mümkün kılacağını ve sektördeki konumlarını önemli ölçüde güçlendireceği değerlendirmesinde bulunan Tosyalı, ürün gamlarının katma değerinin artması ve düşük karbon emisyonlu yeşil çelik üretimindeki ilerlemelerinin, küresel rekabetçiliklerini daha da pekiştireceğinin altını çizdi.

- STS'nin alımıyla İspanya'da üretim 12 kat arttı

İspanya'nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS şirketinin satın alınmasının ardından uyguladıkları verimlilik programlarıyla üretimi ilk aşamada 12 kat artırmayı başardıklarına dikkati çeken Tosyalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tesiste verimliliği ve üretimimizi daha da yükseltecek yatırımlara devam ediyoruz. Son dönemdeki en stratejik yatırım adımlarımızdan biri ise Libya'da gerçekleşti. Bingazi'de toplam 8,1 milyon ton kapasiteye sahip olacak dünyanın en büyük DRI tesislerini kurmak üzere Tosyalı SULB'u kurduk. Üç fazdan oluşacak entegre demir-çelik kompleksinin ilk fazı olan 2,5 milyon ton kapasiteli kısım için yatırımlar başladı. Bu tesis, hem bölgenin hem de Avrupa'nın yeşil çelik için ihtiyaç duyduğu 'sıcak briketlenmiş demir'ini (HBI) sağlayacak, aynı zamanda Tosyalı'nın küresel ölçekte yeşil çelik üreticisi kimliğini daha da güçlendirecek."

Tosyalı, Son 5 yılda gerçekleştirdikleri yatırımların toplamının 6 milyar doların üzerinde olduğunu ve bunun büyük kısmını sürdürülebilirlik eksenli projelerin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük öz tüketim güneş enerjisi projelerinden biri için yıl içerisinde ilk adımı Osmaniye'de attıklarını anımsatan Tosyalı, bu yatırımlar tamamlandığında, toplam enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını güneşten karşılayabilir hale geleceklerini vurguladı.

Tosyalı, tüm bu yatırımlar neticesinde Tosyalı'nın artık küresel ölçekte yeşil çelik üretiminin öncülerinden biri olarak kabul edildiğinin altını çizerek, "Ham maddeyi de kendi kaynaklarımızdan sağlayarak uçtan uca ürettiğimiz ürünlerde, ürün bazlı karbon emisyonlarımız rakiplerimize ve kabul edilen referans değerlere kıyasla neredeyse yüzde 50 daha düşük." diye konuştu.

- Hedef, dünyanın en büyük 20 çelik üreticisi arasına girmek

Tüm faaliyetlerini uzun vadeli stratejik planlar doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tosyalı, konjonktürel olarak değerlendirilen uluslararası ekonomik ve ticari gelişmelerin bir kısmını önceden görerek buna göre aksiyon aldıklarını söyledi.

Küreselleşmenin bir noktada yeniden yapılanacağını, özellikle çelik gibi stratejik sektörlerde yerel üretimin öneminin artacağını düşünerek yatırım planlarını buna göre şekillendirdiklerini anlatan Tosyalı, bu yaklaşımla Afrika'yı ana yatırım coğrafyaları olarak belirlediklerine işaret etti.

Bölgede attıkları güçlü adımların bugün hala büyüyerek devam ettiğine dikkati çeken Tosyalı, gelecek 5 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 20 çelik üreticisinden biri olma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

"Akdeniz Çanağı" bölgesinde Türkiye'den Cezayir'e, İspanya'dan Libya'ya uzanan geniş bir coğrafyada, birbirini besleyen ve tamamlayan entegre tesislerle üç kıtaya yayılan bir üretim ağı kurduklarını dile getiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Avrupa, Afrika ve Asya'da 2026 ve sonrasında dengeli bir büyüme yaklaşımını sürdüreceğiz. Afrika'da kapasite artışına yönelik yeşil alan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yurt dışındaki ve Türkiye'deki tesislerimizin güçlü üretim kapasitesinin yanı sıra ihracat coğrafyalarımızı çeşitlendirerek ve mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu daha da güçlendirerek ciromuz içerisinde ihracat ağırlığımızı artırmaya devam edeceğiz. AR-GE, ileri teknoloji, döngüsel üretim, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımız kesintisiz bir şekilde sürecek"