AA Yatırım, etik ve sürdürülebilir projelerini yurt dışına taşıyor

2019’da kurulan AA Yatırım, yenilenebilir enerji, restoran teknolojileri ve gastronomi eğitimi yatırımlarını genişletirken önümüzdeki beş yılda yurt içinde ve yurt dışında tarım ve konaklama projelerine başlamayı hedefliyor.

2019 yılında faaliyetlerine başlayan AA Yatırım, finansal büyümenin yanı sıra sosyal fayda, çevresel sorumluluk ve kültürel etkiyi odağına alan bir yatırım anlayışıyla çalışıyor. Şirket, portföyünde 3 doğrudan iştirak, 1 ortak girişim ve 1 stratejik iş ortaklığı bulunduruyor. Faaliyet alanları arasında restoran teknolojisi, gastronomi eğitimi, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm yer alıyor. Yatırım kararlarını dört temel kriter çerçevesinde aldıklarını belirten AA Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akkaş, bunları “sürdürülebilirlik, toplumsal katkı, teknoloji ve veriye dayalı iş modelleri ile küresel markalaşma potansiyeli” olarak sıralıyor.

Enerjide kendi kendine yeten yapı

AA Yatırım’ın enerji yatırımları arasında yer alan Dızmirler ve Endires güneş enerjisi santralleri, şirketin tüm operasyonlarının enerji ihtiyacını karşılıyor. Tarımsal alanlar dışında kurulan bu tesislerin karbon emisyonunu azalttığını söyleyen Akkaş, yatırımların bölge halkına istihdam ve ek gelir imkânı sağladığını ifade ediyor.

Restoranlarda dijital dönüşüm

Şirketin teknoloji yatırımlarından biri olan “Reztoran” platformu, restoran işletmelerinde menü planlaması, rezervasyon, yorum yönetimi ve mutfak performans analizini tek panelde topluyor. Akkaş, bu sistemle gıda israfının yüzde 25’e kadar azaldığını, menü verimliliğinin arttığını ve online yorumların anlık izlenerek aksiyon alınabildiğini belirtiyor.

Gastronomi eğitiminde sürdürülebilirlik

Eğitim alanındaki girişim USLA Akademi, gastronomi programlarında teknik becerilerin yanında etik ve ekolojik bilince de yer veriyor. Müfredatta endüstriyel et yerine yerel hayvancılık kaynak kullanımı, israf yönetimi ve mutfakta karbon ayak izinin azaltılması gibi başlıklar bulunuyor. Akkaş, “Mezunlarımız yalnızca şef değil, aynı zamanda Türk mutfağını sürdürülebilir ve çağdaş bir anlayışla tanıtacak gastronomi elçileri olarak yetişiyor” diyor.

Sırada konaklama ve tarım yatırımları var

AA Yatırım, önümüzdeki beş yıl içinde Amsterdam, Barcelona ve Miami gibi turizmin 12 ay sürdüğü destinasyonlarda konaklama yatırımlarına başlamayı planlarken, yine yurt içinde de tarım yatırımları için fırsatları inceliyor. Akkaş, “Yatırımı doğaya, insana ve topluma karşı sorumlu bir araç olarak görüyoruz. Gelecekte yatırım kararlarının yalnızca bilançoyla değil vicdan ve vizyonla alınacağına inanıyoruz” diye konuşuyor.