Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (8 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0287735 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0287735 TL (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır. Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır)

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,681 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0517542 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0517542 TL (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır. Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.)

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,478 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)