Akbank'a Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde "En İyi Banka" ödülü

Akbank, Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2026'da Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde üç kategoride "En İyi Banka" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, pozitif etki odaklı, tabana yaygın ve terzi usulü sürdürülebilir finansman çözümleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik çalışmalarıyla sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları kapsamında "Etki Odaklı Yatırım Çözümünde", "Sürdürülebilirlik Şeffaflığında" ve "Sosyal Bonolarda" kategorilerinde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası ödüllerine layık görüldü.

Sürdürülebilir finansmanı gelecek vizyonunun merkezine alan yaklaşımıyla ödüle layık görülen banka, sürdürülebilir finansmandaki bölgesel konumunu güçlendirirken, uzun vadeli değer yaratma vizyonunu uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu.

Akbank, pozitif etki odaklı sürdürülebilir finansman çözümleriyle finansal getiri üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımın ötesine geçerek çevresel ve sosyal fayda üretmeyi hedefliyor.

Söz konusu faydayı ölçen, raporlayan ve sürekli geliştiren bütüncül finansman modeliyle yatırımcıları ve müşterileri için uzun vadeli değer yaratan Akbank, etki odaklı yatırım çözümlerindeki yaklaşımıyla sürdürülebilirliği stratejik bir yönetişim anlayışıyla ele aldığını ortaya koydu.

Öte yandan banka, tabana yaygın ve terzi usulü çözümlerini güçlü raporlama altyapısı ve hesap verebilirlik ilkeleriyle destekliyor. Sürdürülebilirlik Şeffaflığında Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan banka, sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal bono ihraçlarıyla da sosyal etki odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sürdürülebilir finansmanın kendileri için geçici bir gündem maddesi olmasından öte, iş modellerinin ve değer üretme anlayışlarının temeli olduğunu belirtti.

Gür, finansal performansla çevresel ve sosyal etkiyi aynı denklemde ele aldıklarını ve geleceğin ekonomisini bugünden inşa ettiklerini vurgulayarak, "Orta ve Doğu Avrupa'da üç ayrı kategoride 'En İyi Banka' seçilmek, doğru yönde ilerlediğimizi gösteren güçlü bir teyit. Önümüzdeki dönemde de şeffaflıkta referans noktası olmayı, sosyal etkiyi büyütmeyi ve finansmanı pozitif dönüşüm için harekete geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.