Turkcell Akademi'ye "BEST" ödülü

Turkcell Akademi, eğitim ve yetenek gelişimi alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş Association for Talent Development (ATD) tarafından "BEST" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında projeler hayata geçiren Turkcell, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Turkcell Akademi kuruluşunun 20. yılında, dünyanın eğitim ve yetenek gelişimi alanındaki prestijli organizasyonlardan ATD tarafından "BEST" ödülü verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahibini bulan ödül, Turkcell Akademi'nin eğitim ve gelişim stratejilerini şirketin başarısıyla entegre etme gücünü küresel düzeyde öne çıkarıyor. Ödül programı, 2003'ten bu yana gerçekleştirilerek, çalışan gelişimini stratejik hedeflerle bütünleştirerek ölçülebilir sonuçlar elde eden organizasyonları ödüllendiriyor.

Kazananlar, uzmanlardan oluşan uluslararası jüri tarafından, kurum isimleri gizlenerek ve kapsamlı puanlama sonucuna göre belirleniyor. Bu yıl Fortune 500 şirketlerinin de aralarında bulunduğu dünya çapında 200'den fazla dev şirket, bu ödüle başvuru yaptı.

- "Öğrenme, veriye dayalı içgörü ve üretim yeteneği kazanmak anlamına geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, teknolojiyi öğrenmeyi hızlandıran, kişiselleştiren ve değer üreten bir kaldıraç olarak konumlandıran Turkcell Akademi'nin global düzeyde takdir edildiğine işaret etti.

Durdu, hızla dönüşen teknoloji ekosisteminde en büyük ihtiyacın "sürekli öğrenme çevikliği" ve "yüksek adaptasyon kapasitesi" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrenme, artık bilgi edinmenin yanı sıra veriye dayalı içgörü ve üretim yeteneği kazanmak anlamına geliyor. Bu ödül, 20. yaşını kutladığımız Turkcell Akademi'nin sunduğu gelişim modellerinin, global ölçekte en üst standartlara uygunluğunu tescil ediyor. Aynı zamanda mevcut stratejimizin doğruluğunu yansıtması bakımından da büyük öneme sahip. Turkcell Akademi, sadece öğrenmeyi teşvik etmekle kalmayıp veriden değer üreten bir organizasyon yapısına sahip hale geldi. Bu dönüşüm ile öğrenme kültürünü, veriye dayalı karar alma, üretkenlik ve yenilikçilikle buluşturarak hem çalışanlarımıza hem de şirketimize katkı sağlamayı hedefliyoruz."