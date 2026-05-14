“Ekonomiye yıllık 3 milyar Euro'nun üzerinde katma değer sağladık”

Türkiye’de online yemek siparişi alanının ilk örneklerinden biri olan Yemeksepeti, 25’inci kuruluş yılı kapsamında son çeyrek asra yayılan sipariş verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Tuba İlze / [email protected]

Ortaköy Feriye’de düzenlenen toplantıda, platformun 2001 yılındaki ilk dönemlerinden bugüne uzanan dönüşümü ve kullanıcı alışkanlıklarına dair dikkat çekici veriler aktarıldı. 2001 yılında tek şehirde ve sınırlı sayıdaki restoranla faaliyet göstermeye başlayan şirket, bugün 81 ilde 135 binden fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor. Açıklanan verilere göre platform, geride kalan 25 yılda toplam 37,6 milyon kullanıcıya hizmet verdi. Şirket ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak 121 binden fazla kişinin istihdamına katkı sağladığını açıkladı. Platformdaki işletmelerin yüzde 82’sinin ise küçük ölçekli mahalle esnafından oluştuğu belirtildi. 1,7 milyar adet sipariş sayısına ulaşan Yemeksepeti’nde toplam kullanıcı sayısı 37,6 milyona, aktif iş ortağı sayısı ise 135 bin 871’e çıktı. Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, ekonomiye yıllık 3 milyar euronun üzerinde katma değer sağladıklarını açıkladı.

Faks döneminden mobil siparişe

Yemeksepeti’nin ilk döneminde siparişler restoranlara faks cihazları aracılığıyla iletilirken, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sistem tamamen dijital altyapıya taşındı. Şirket verilerine göre 2014 yılında siparişlerin yüzde 64’ü web sitesi üzerinden verilirken, bugün her 10 siparişin 9’u mobil uygulama üzerinden gerçekleşiyor. Şirket, 2019’da Yemeksepeti Market, 2021’de ise Yemeksepeti Mahalle hizmetlerini devreye alarak hızlı ticaret alanında da faaliyet göstermeye başladı. Açıklanan bilgilere göre bugün Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük ölçekli esnaf da platform altyapısı üzerinden dijital sipariş sistemine dahil oluyor.

25 yıllık sipariş verilerinden dikkat çeken detaylar

Paylaşılan verilere göre son 25 yılda platform üzerinden en fazla sipariş edilen ürün 141 milyon adetle lahmacun oldu. Lahmacunu 69 milyon adetle ayran, 51 milyon adetle kola takip etti. Platform tarihinde kaydedilen en büyük siparişin ise toplam 400 üründen oluştuğu açıklandı. Bu siparişte 200 lahmacun ve 100 çorbanın yer aldığı belirtildi. Yemeksepeti Market ve Mahalle üzerinden bugüne kadar 1.361 ton muz ve 1.285 ton salatalığın teslim edildiği bilgisi paylaşıldı. Sabah saatlerinde toplam 2,7 milyon simit, gece saatlerinde ise 642 bin litre kola siparişi verildiği belirtildi. Şirketin paylaştığı verilere göre şehirler arasında belirgin sipariş farklılıkları bulunuyor. İzmir’de boyoz, Konya’da etli ekmek, Gaziantep’te ise tavuk döner dürüm öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Veriler, yerel mutfak tercihlerinin online sipariş alışkanlıklarında da etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

“Odağımız yapay zekâ yatırımları”





Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver, toplantıda yaptığı açıklamada şirketin gelecek dönem odağının yapay zekâ tabanlı teknolojiler olacağını söyledi. Çalapöver, sesli komut, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, kullanıcı deneyimini hızlandırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade ederek “Yemeksepeti, 25 yıl önce küçük bir ekiple, küçük bir apartman dairesinde yola çıktı. O dönemde hedefimiz, Türkiye’de yeni yeni şekillenen online ticaret içinde yemek siparişi kategorisini oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktayı düşününce, 1,7 milyarın üzerindeki sipariş verisinin sadece bizim için değil Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarını anlamak açısından da kıymetli olduğunu görüyoruz. 81 ilin tamamında, Ardahan’daki bir bakkaldan İstanbul’daki büyük restoran zincirine kadar 135 bin iş ortağıyla çalışmak, gerçekten geniş bir ekosistem anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde odağımız, kullanıcılarımızın ve iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak yapay zekâ yatırımları olacak. Sesli komut, görsel arama ve kişiselleştirilmiş öneri sistemleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.