Turkcell'den erişilebilirlik projeleriyle engelli bireylere destek

Turkcell, son bir yılda 200 bin engelli bireye ulaşarak, teknolojinin sunduğu imkanlarla iletişimden eğitime, sanattan spora kadar birçok alanda fırsat eşitliğini güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, hayata geçirdiği kapsayıcı projelerle erişilebilirlik çalışmalarını sürdürüyor.

"Herkes için erişilebilir bir dünya" vizyonuyla hareket eden şirket, engelli bireylerin sosyal hayata eşit, özgür ve bağımsız katılımını destekleyen çözümler geliştiriyor.

İşaret diliyle sunulan müşteri hizmetlerinden erişilebilir içeriklere, eğitim yatırımlarından spor desteklerine kadar geniş alanda hayata geçirilen projeler, teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü somut faydaya dönüştürüyor.

"Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri" ile kullanıcılar, Turkcell mobil uygulaması veya mağazalar üzerinden görüntülü olarak işaret dili ile hizmet alabiliyor. Haftanın her günü ücretsiz sunulan hizmet kapsamında aylık ortalama 3 bin 500 görüntülü görüşme, işaret dili bilen uzman ekipler tarafından karşılanıyor.

Şirket, sanat alanında da erişilebilirliği odağına alıyor. TV+ platformunda yer alan "Engelleri Aşan Filmler" kategorisiyle içerikler, sesli betimleme ve işaret dili seçenekleriyle sunuluyor.

Ayrıca görme engelli bireylere yönelik senaryo, post prodüksiyon, sinematografi ve teknik eğitimlerle bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişiye ulaşıldı.

Türkiye genelindeki "Engelsiz Mağazalar" ile erişilebilir müşteri deneyimini yaygınlaştıran şirket, işitme, görme ve bedensel engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Mağazalarda yer alan akülü tekerlekli sandalye şarj noktaları ve ergonomik tasarımlar, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alıyor.

Eğitimde de çözümler geliştiren şirket, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğü "Engelsiz Eğitim Programı" kapsamında 60 ilde, 112 okulda teknoloji sınıfları kurarak her yıl binlerce öğrenciye ulaşıyor.

Bunun yanı sıra "Engelsiz Yaşam" eğitimleriyle bugüne kadar 100 bin engelli bireye spor, sanat ve kişisel gelişim alanlarında içerik sunulurken, Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) işbirliğiyle her yıl yüzlerce öğrenciye burs desteği sağlanıyor.

Şirket, "BİP" platformu üzerinden "Tohum Otizm Vakfı" ile hayata geçirdiği "Otizm Bilgi Destek Platformu" aracılığıyla 50 bin otizmli çocuk ve ailesine dijital içeriklerle destek verdi.

Spor alanında da destekler sunan şirket, Ampute Futbol Milli Takımı'nın ilk sponsoru olarak ve "Türkiye Milli Paralimpik Komitesi" işbirliğiyle engelli sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sağlamayı sürdürüyor

- "Teknolojinin gücü sayesinde engelsiz dünya kurmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, teknolojinin gücü sayesinde engelsiz dünya kurmak için çalıştıklarını belirtti.

Teknolojinin gerçek gücünün, hayatı herkes için daha erişilebilir ve eşit hale getirebilmesinde saklı olduğuna inandıklarını aktaran Akgüç, "Bu anlayışla geliştirdiğimiz çözümlerle engelli bireylerin bilgiye, iletişime ve dijital hizmetlere daha kolay erişmesini destekliyoruz. 'İletişim sadece konuşmak değil, bağ kurmaktır' yaklaşımımızla, teknolojiyi toplumun tüm kesimlerinin ulaşabileceği deneyime dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.