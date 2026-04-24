Seranit’te üst düzey atama var

Seranit’te üst yönetim kademesinde önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fatih Kıvanç’ın görevinden ayrılmasının ardından, Genel Müdürlük görevine yapı malzemeleri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Bayram Nadir Erze atandı.

Daha önce 2020–2023 yılları arasında da Seranit Genel Müdürü olarak görev yapan Bayram Nadir Erze, markanın kurumsal hafızasını ve stratejik üretim vizyonunu yakından tanıyan bir isim olarak öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Erze, çalışma hayatına Bayramoğlu şirketinde Satış Uzmanı olarak adım attı. Kariyer yolculuğunda sanayinin öncü kuruluşlarından Şişecam ve Otoyol (IVECO)’da Üretim Uzmanı olarak tecrübe kazanan Erze, ardından Atermit bünyesinde Üretim Müdürü olarak profesyonel gelişimini sürdürdü.

Yönetim alanındaki yetkinliğini üst seviyeye taşıyarak Kale Endüstri Holding ve Optima şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonlarında yer alan Nadir Erze; 2020–2023 yılları arasında Seranit’te Genel Müdür olarak stratejik başarılara imza attı. 2024–2025 yıllarında Kızılay Barınma Sistemleri’nde Genel Müdürlük görevini üstlenen Erze, seramik ve yapı malzemeleri sektöründeki 20 yılı aşkın derin yöneticilik deneyimiyle yeniden Seranit ailesine katıldı.

Erze’nin yeni dönemdeki öncelikleri arasında; markanın teknoloji odaklı yatırımlarının yönetilmesi, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi ve küresel ihracat ağının genişletilmesi yer alıyor.