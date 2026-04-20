Tarımda kadın gücü ekonomiye yatırıma dönüşüyor

Alarko Tarım Grubu, Birleşmiş Milletler tarafından Kadın Çiftçiler Yılı ilan edilen 2026’da “Tarımda Kadın Gücü” diyerek, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara girişimcilik alanını dahil etti.

İyi tarım uygulamaları ve teknoloji destekli sürdürülebilir üretim modeliyle sektörde kurumsal dönüşüme öncülük eden Alarko Tarım Grubu, kuruluşunun üçüncü yılında “Tarımda Kadın Gücü” hareketi başlatıyor. 2023 yılından bu yana, Alarko Holding ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen Girişim Öncüleri Programı’na dahil olan Alarko Tarım, sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamalarını odağına alarak sektöründe yenilikçilik yaratan kadın girişimcileri destekleyecek. “Tarımda Kadın Gücü” kategorisinde desteklenecek girişimler arasında; mikrobiyal gübre, yeni nesil tarım çözümleri, aromatik kozmetik, yerel ürünler ve bitki düzenleyici ürünler geliştiren kadın girişimcilerin şirketleri bulunuyor.

“İstihdamımızın %75’i kadınlardan oluşuyor”

Kadınların her alanda olduğu gibi tarımda da kritik bir rol üstlendiğini kaydeden Alarko Tarım Grubu V. Genel Müdürü Ümit Boran şu açıklamada bulundu: “Birleşmiş Milletlerin 2026 yılını ‘Kadın Çiftçiler Yılı’ ilan edilmesini önemsiyoruz. Alarko Tarım Grubu olarak sağladığımız istihdamın yaklaşık %75’i kadınlardan oluşuyor. Kadınların sektörümüzde yarattığı değere dikkat çekmek ve toplumsal kalkınmayı desteklemek üzere 2024 yılında Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imza atarak ülkemizde WEPs imzacısı ilk tarım şirketi olduk. Bununla da yetinmeyerek bu yıl itibarıyla ‘Tarımda Kadın Gücü’ hareketi başlat��yoruz. Bu kapsamda, Alarko Holding tarafından üç yıldır başarıyla yürütülen Girişim Öncüleri Programı’na dahil olarak tarım sektörüne yenilikçi çözümler kazandıran 5 kadın girişimini desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle tarımsal verimlilikte %30 artış sağlanabilir

Kadınların üretimde, karar alma süreçlerinde ve girişimcilikte daha aktif olması, sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım modeli için kritik önemde olduğunu vurgulayan Ümit Boran açıklamasını şöyle sürdürdü: “Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verileri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde 45 milyon kişinin gıda güvensizliğinden kurtulabileceğini ortaya koyuyor. Böyle bir iyileşmeyle, tarımsal verimlilikte de %30 oranında artış sağlanabilir. Bugün Türkiye’de yaklaşık 2,3 milyon kadın tarım sektöründe çalışıyor. Güvencesiz ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oluşturduğu önemli boyuttaki kayıt dışı istihdam göz ardı edilse dahi, bu rakam toplam tarım istihdamının yarısına denk geliyor. Alarko Tarım Grubu olarak tarımda dönüşümün yalnızca teknolojiyle değil, güçlü bir ekosistemle mümkün olduğuna inanıyoruz. ‘Tarımda kadın’ konusunu ise sosyal bir mesele olmanın ötesinde ekonomik aklın bir gereği olarak değerlendiriyoruz. Bu bakış açısıyla Alarko Tarım çatısı altında sektörde pek çok yenilikçi tarım uygulamasına imza atarken, bugüne dek aile işletmesi dışında çalışmamış olan kadınlara sigortalı ve güvenceli iş imkânı sunuyoruz.”

“Tarımda Kadın Gücü” kapsamında 5 girişime destek

Alarko Tarım Grubu, 2023 yılından bu yana Alarko Holding ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve şimdiye kadar 40 girişimci kadına hibe desteği sağlayan Girişim Öncüleri Programı’nın destekçileri arasında yerini aldı. Bu yıl Alarko Tarım’ın “Tarımda Kadın Gücü” kategorisinde destek sağlayacağı 5 girişim şu şekilde:

İlayda Gül Vardar – Rhodark

Kontrollü ve sürdürülebilir üretim sistemleri geliştirerek daha az su tüketimini ve kimyasalsız üretimi mümkün kılan yeni nesil tarım teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Iraz Aktay – Cherry Mic.

Mikroorganizma temelli mikrobiyal gübre çözümleri geliştirerek toprağın doğal döngüsünü destekleyen ve verimliliği artıran sürdürülebilir uygulamalar sunuyor.

Büşra Özer – Microhobist

Biyoteknoloji tabanlı mikrobiyal biyostimülanlar geliştirerek kimyasal girdilere alternatif, verim artırıcı çözümler üretiyor.

Beyza Aydın – Natural Kapıdağ

Yerel ve doğal ürünleri katma değerli hale getirerek bölgesel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen sürdürülebilir bir model yürütüyor.

Ayşegül Bolat – Karpaz Lavender

Lavanta bazlı gıda ve kozmetik ürünleriyle aromatik bitkileri yüksek katma değerli üretime dönüştürerek yerel kalkınmaya katkı sağlıyor.