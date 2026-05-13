DESA, 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı

Küresel lüks tüketim pazarındaki konjonktürel daralma ve yurt içi ekonomik baskıların etkili olduğu dönemde şirket, brüt kâr marjını geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 baz puan artırarak %56,8’e yükseltti.

DESA’nın 2026 yılının ilk üç ayındaki toplam konsolide satış gelirleri 949 milyon TL olarak gerçekleşti.

DESA’nın markalı perakende ve e-ticaret kanallarında kaydettiği güçlü büyümeye rağmen, toplam konsolide performans geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen tek seferlik yüksek hacimli kurumsal toptan satışların oluşturduğu kanaldaki baz etkisinden dolayi şirketin toplam konsolide gelirleri ilk çeyrekte %4,4 oranında daralma gösterdi.

Söz konusu tek seferlik satışların etkisi hariç tutulduğunda ise şirketin ilk çeyrek cirosundaki büyüme 2025 yılının aynı dönemine göre %9,7’ye ulaştı.

DESA Markalı Perakende ve E-Ticaret Kanallarında Güçlü Büyüme

DESA markalı perakende ve e-ticaret kanalları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türk lirası bazında sırasıyla %53 ve %98 büyüme kaydetti. Enflasyondan arındırılmış verilere göre ise bu iki kanal toplamda %24,7 oranında reel büyüme gerçekleştirdi.

İç talebin genel olarak baskı altında seyrettiği bir dönemde elde edilen bu performans, DESA’nın yurt içi perakende operasyonlarına ilişkin güçlü beklentilerini destekledi. Şirketin markalı perakende ve e-ticaret kanallarındaki satış adetleri yılın ilk çeyreğinde %26,5 artış gösterdi. Büyümenin ağırlıklı olarak fiyat artışlarından değil, satış hacmindeki artıştan kaynaklanması ise önümüzdeki döneme ilişkin olumlu görünümü güçlendirdi.

Güçlü Karlılık, Sağlam Marjlar ve Yüksek Net Nakit Pozisyonu

Dünyanın önde gelen lüks markalarının küresel ölçekte daralma yaşadığı ve iç piyasada ekonomik zorlukların devam ettiği bir dönemde şirket, brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 artışla 539 milyon TL’ye yükseltirken, brüt kar marjında 3,3 baz puan iyileşme kaydetti.

Brüt kâr marjındaki artış, DESA’nın yüksek katma değerli ürün karması, etkin maliyet yönetimi ve güçlü fiyatlama kabiliyetinin bir kez daha göstergesi oldu.

FAVÖK, geçen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen tek seferlik kurumsal satışların baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %9 gerilerken, söz konusu etkinin hariç tutulması durumunda %15,7 oranında büyüme kaydetti. DESA, yılın ilk çeyreğinde %29,7 FAVÖK marjı ve %11,7 net kâr marjı elde ederek güçlü operasyonel performansını sürdürdü.

Zorlu ekonomik koşullara ve artan operasyonel giderlere rağmen verimlilik odaklı yaklaşımını sürdüren şirket, net nakit pozisyonunu koruyarak ilk çeyrek sonunda 41,5 milyon ABD doları seviyesinde raporladı.

İhracatta Dönüşüm ve Güçlenen Pazar Dinamikleri

DESA, ihracat gelirlerini ABD doları bazında geçen yılın ilk çeyreğiyle aynı seviyede gerçekleştirdi. Şirket, çeşitlendirilmiş müşteri portföyü ve küresel markalardan gelen güçlü talep sayesinde önümüzdeki çeyreklerde bu satış kanalında 2025 yılına kıyasla daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalanacağına yönelik olumlu sinyaller verdi.

Öte yandan, ABD doları bazlı ihracat gelirlerinin geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşmesine rağmen, USD/TL kurunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %50 daha düşük artış göstermesi, TL bazında bakıldığında satış gelirlerini olumsuz etkiledi.

2025 Yılı Kârından Toplam 115 Milyon TL Temettü Dağıtımı Kararı

Şirketin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârından toplam net 115 milyon TL tutarında temettü dağıtılması kararlaştırıldı.

Temettü ödemeleri üç taksit halinde gerçekleştirilecek olup;

30 Eylül 2026 tarihinde net 35 milyon TL, 30 Ekim 2026 tarihinde net 40 milyon TL ve 30 Kasım 2026 tarihinde net 40 milyon TL

olmak üzere toplam net 115 milyon TL ortaklara kâr payı olarak dağıtılacaktır.