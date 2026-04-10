Bakan Şimşek'ten Shakespeare esprisi: UEZ'de gülümseten anlar

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin (UEZ 2026) açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Şimşek, Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını vurgularken dünyaca ünlü yazar William Shakespeare’in "saç ekimi yapılmış" görselini kullandı. Salonda gülümsemelere neden olan o anlar zirveye damga vurdu.

Türkiye’nin sağlık turizmi ve teknolojik ilerlemesini anlattığı sırada ekrana, İngiliz edebiyatının efsane ismi William Shakespeare’in dijital ortamda saç ekimi uygulanmış bir fotoğrafını yansıtan Şimşek, salondaki katılımcıların gülümsemesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Gülümsediğinizi biliyorum. Ben bu görseli sosyal medyada gördüm ve sunuma eklemek istedim.”

Sağlık turizmine esprili vurgu

Şimşek, bu esprili görsel üzerinden Türkiye'nin özellikle sağlık hizmetleri ve estetik operasyonlar konusundaki küresel bilinirliğine ve bu alandaki başarısına vurgu yaptı.

Zirve, küresel ekonomi ve Türkiye’nin stratejik hedeflerinin tartışıldığı oturumlarla devam ediyor.

