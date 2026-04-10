Bakan Şimşek'ten Shakespeare esprisi: UEZ'de gülümseten anlar

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin (UEZ 2026) açılış konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Şimşek, Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını vurgularken dünyaca ünlü yazar William Shakespeare’in "saç ekimi yapılmış" görselini kullandı. Salonda gülümsemelere neden olan o anlar zirveye damga vurdu.

10.04.2026 14:03:500
Türkiye’nin sağlık turizmi ve teknolojik ilerlemesini anlattığı sırada ekrana, İngiliz edebiyatının efsane ismi William Shakespeare’in dijital ortamda saç ekimi uygulanmış bir fotoğrafını yansıtan Şimşek, salondaki katılımcıların gülümsemesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Gülümsediğinizi biliyorum. Ben bu görseli sosyal medyada gördüm ve sunuma eklemek istedim.”

Sağlık turizmine esprili vurgu

Şimşek, bu esprili görsel üzerinden Türkiye'nin özellikle sağlık hizmetleri ve estetik operasyonlar konusundaki küresel bilinirliğine ve bu alandaki başarısına vurgu yaptı.

Zirve, küresel ekonomi ve Türkiye’nin stratejik hedeflerinin tartışıldığı oturumlarla devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapay zeka teknolojide kuralları baştan yazıyor

Yapay zeka teknolojide kuralları baştan yazıyor

Ar-Ge harcamaları masraf olarak görülmemeli

Ar-Ge harcamaları masraf olarak görülmemeli

Türkiye özellikle pandemiden sonra çözüm ülkesi oldu

Türkiye özellikle pandemiden sonra çözüm ülkesi oldu

