Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik ön plana çıkıyor

Panelin moderatörlüğünü Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Mevhine Canan Özsoy üstlendi. Özsoy, bugün liderliğin yeniden tanımlandığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “Demografinin değiştiği, veri ve teknolojinin yaşamımızı sürekli değiştirdiği bir çağda liderlik de değişiyor. İnsan, teknoloji ve doğa arasında denge nasıl korunur, bu soruların yanıtlarını arayacağız.” dedi.

Fikirlerin güven veriyor olması lazım





“Oyunun kuralları değişiyor, bilgiye erişim bu noktada önem kazandı” diyen Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, şöyle konuştu:

“Bilginin her yerde olduğu yerde onu nasıl kullandığınız da önemli. Çok sık değişen ve belirsizliğin olduğu bir dünyadayız. İnsanlar belirsizlik değil, netlik isterler. Bu belirsizlik dünyasında liderin belirleyici olması gerekiyor. Şirket bir adım atıyor ama bunu insanlara anlatmak zorundasınız. Netleştirme de karmaşık bir konu kendi içinde. Fikirlerinizin güven veriyor olması lazım. Teknolojiyi kullanabilme kabiliyeti de yönetici için artık olmazsa olmazdır.

Teknolojiyi IT ekibi bilir, yapay zekayı da ilgili arkadaşlar halleder deme dönemi bitti. Bugün bir yöneticinin veriden anlam çıkarabilmesi, hatayı fark edebilmesi ve teknolojiyi etkin kullanabilmesi artık olmazsa olmaz bir yetkinlik.

Yapay zeka çağında liderliği farklılaştıran şey teknolojiye sahip olmak değil, problemi doğru tanımlamak. Doğru soruyu sorabilir, veriyi doğru okuyabilir ve sistemi doğru yönlendirebilirseniz gerçek değer orada ortaya çıkıyor. Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik biraz da tam burada başlıyor. Yeni kuşak çalışanlar artık sadece sonuç değil neden ve niçin kısmını da sorguluyor. Bu yüzden liderlik, belirsizliği baskılayıp her şeyi kesinleştirmek değil; ekibe güven vererek yolu açabilmek anlamına geliyor.”

Eski yöntemlerde ısrar ederek ilerlemek artık mümkün değil





Son 3 senedir sadece Türkiye’de değil tüm dünyada konuta erişim sorunu yaşandığını anlatan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Türkiye’de ise bu sorun çok daha derin hissediliyor. Çok dayanıklı bir iş insanı olmanız gerekiyor. İlla eski yöntemlerle yürümek yerine, oyunu yeniden yazmanız gerekiyor. Bizim sektörümüz çok büyük bir sektör. Lokomotif bir sektör. Bunu yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Faiz oranları, finansmana erişim sorunları ve giderek ağırlaşan maliyet baskısı ortadayken eski yöntemlerde ısrar ederek ilerlemek artık mümkün değil. Bugün sektörde liderlik, sadece dayanıklılık değil sistemi yeniden düşünme cesareti de gerektiriyor. Bu düzene gelip ben oyunu değiştiriyorum demek için gerçekçi olmak gerekiyor. Teknolojiye, veriye adapte olmanız lazım. Yenilikçi olmak da yetmiyor. Deprem ülkesiyiz, güvenli yapılar isteniyor. Sosyal yaşam, güvence beklentisi var. Bir tarafta erişilebilirlik sorunu yaşıyoruz, diğer tarafta nitelik bekliyoruz. Biz bu noktada arsadan bir model oluşturduk.” dedi.

Sürdürülebilir büyümede insan olmak zorunda

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, strateji ve planlamaların çok önemli kavramalar olduğunu belirtti. Orhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir bir büyüme için olmazsa olmaz konular ama bu stratejinin içinde insan olmalı. İnsanın olmadığı strateji masada kalır. Yılda 30 milyonun üzerinde yolcu ve 13 milyonun üzerinde araç taşıyoruz. Operasyon alanını büyütmeye çalıştığınız zaman bu sefer farklı dinamikler devreye giriyor. Bu noktada özellikle insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz ve bu insan kaynağına sahibiz. İnsan kaynağımız son derece kendi yetkinliklerini de aşarak 3 yıl içerisinde 4 hattan 10 hatta çıkan bir operasyonel büyüklüğe ulaştı.”

Belirsizlikleri yönetemeyenler rekabette ayakta kalamaz





Alternatif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Kırmızı ise bankacılık sektöründe liderliğin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirterek, performans baskısının ve kârlılık tartışmalarının sektörün ana gündemlerinden biri olduğunu söyledi. Son dönemde liderliğin en kritik başlıklarından birinin belirsizliği yönetmek olduğunu vurgulayan Kırmızı, bu durumun yalnızca bugüne özgü olmadığını ifade etti. Pandemiyle başlayan ve korumacı politikalarla devam eden sürecin iş dünyasında uzun soluklu bir belirsizlik dönemi yarattığını belirtti.

Şirket içinde her çalışanın kendi kararını alabilen, sorumluluk üstlenebilen ve liderlik gösterebilen bir yapı kurmayı hedeflediklerini ifade eden Kırmızı, “Ben şirkette açıkçası organizasyonun kendi kararlarını alabilecek şekilde ve her çalışanın kendi liderliğini yansıttığı ve karar alabilecek bir sorumluluğu yansıtabildiği bir organizasyonu yaratmaya çalışıyorum.” diye konuştu. Ozan Kırmızı, mevcut koşullarda organizasyonların çevik ve hızlı karar alma kabiliyetinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, belirsizlikleri yönetemeyen yapıların rekabet ortamında ayakta kalmasının giderek zorlaştığını sözlerine ekledi.







