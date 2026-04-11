Dijital dönüşümün katma değeri çok büyük olacak

Mia Teknoloji’nin sponsorluğunda yapılan panelin moderatörlüğünü Erten&Erten Kurucu Ortağı ve Tekfen Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten üstlendi. Erten, “Dijital dönüşüm bugün iş dünyasının önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde teknoloji yatırımlarının büyük kısmı yapay zekaya yapılacak. Yarının şirketlerinin nasıl olacağını hep birlikte tartışacağız.” dedi.

Panelin açılışında konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “5G teknolojisi yüksek hız olarak biliniyor. Bu bir boyutu. Ekonomik boyutu ise kritik sektörlerde, sanayi sektörlerinde kullanılabilir. Verimlilik için çok önemli katkılar sağlıyor. 4G iletişim teknolojisiydi. 5G hem insanlar hem de makineler için yapılmış bir teknolojidir. 5G ile milyarlarca cihazı birbirine bağlayacak seviyeye geldik. Bu, ne demek oluyor? Verimlilik olur. Karar verme hızı da artıyor. Verimliliği ve uzun vadeli kârı düşünüyorsak bunu kullanmamız gerekiyor. Biz artık uzaktan, otonom işler yapabiliriz. 5G’si olan fabrikalar ile olmayanlar arasında ayrım olacak. Evlerdeki ticari üretimin artması için hızlı internet gerekiyor.” dedi.

Veriyi korumak, onu güvenli bir şekilde saklamak gerekiyor





Verinin önemine dikkat çeken Ali Taha Koç, şöyle konuştu:

“Bugün herkes yapay zekâyı konuşuyor ama yapay zekânın çalışabilmesi için önce veri toplamanız gerekiyor. Veri toplamak için de sensörlerin bağlantılı olması şart. Yapay zekâ bir sonraki aşama. Önce fabrikanızı akıllı ve bağlantılı hale getirmeniz gerekiyor ki gerçek anlamda katma değer ve çarpan etkisi yaratabilesiniz.

Dijital dönüşümün katma değerinin çok büyük olacağını düşünüyoruz. Çünkü artık fikirden ürüne giden süreçte çok daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Örneğin 10 liralık bir sermayeniz varsa ve bunu tamamen altyapıya harcarsanız, başka bir şeye yatırım yapamazsınız. Biz diyoruz ki; o 10 lira sizde kalsın. Kullandıkça öde modeliyle, küçük maliyetlerle fikrinizi deneyin, yeni fikirler üretin ama en başta büyük yatırımlar yapmak zorunda kalmayın.

Verinin oluşması için gereken teknolojiler var. 5G de bunlardan birisi. Bu kadar veriyi oluşturduktan sonra bunun bir değeri oluyor. Onu korumak, güvenli bir şekilde saklamak zorundasınız. Biz veri merkezlerine 600 milyon Euro’luk yatırımlar yaptık. Veriden değer yaratmak yapay zeka ve bulut bilişimle oluyor. Bu verilerden oluşan stratejik değeri şirketlerimiz ve start-uplarımız oluşturacak.”

Telekom büyüdükçe, ekonomide bir büyüklük getiriyor

Google Cloud Ülke Müdürü A. Önder Güler, şöyle konuştu:

“Turkcell ile olan iş birliği dünyadaki en iyi örneklerden birisi oldu. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım yapacak Google Cloud. Bu yatırım, Türkiye ekonomisine olan güveni gösteriyor. Verimizin Türkiye’de kalması hassasiyetiniz varsa, bu çok önemli bir yatırım. Telekom şebekeniz büyüdükçe, ekonomide bir büyüklük getiriyor. Teknolojiyi yeni baştan tanımlıyorsunuz. Şirketlerimizi gerçek zamanlı veri ile yönetirsek bu anlamlı oluyor. Gezegen boyutunda problemleri çözen teknolojileri buraya getirebiliyorsunuz. Bu platformların burada olması, bankacılık sağlık gibi regüle sektörlerde daha fazla yer almalarını sağlayacaktır. Her kurumda önemli faydalar sağlayacağız önümüzdeki 1-2 yıl içinde.”

Güvensizlik olursa tüm yaptıklarınız çöp olur

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, şirket faaliyetleri konusunda şunları söyledi:

“Bir başka tedarikçinin ürününü müşteri ile buluşturuyoruz. 50 yıllık perakendecilik modelimizle faaliyet gösteriyoruz. Biz perakende modelimizi 50 yıldır uyumlandırıyoruz. Birinin bir yerde ürettiği kutuyu başka birine teslim ediyoruz. İş modelimiz buna dayanıyor. Güvensizlik olursa tüm yaptıklarınız çöp olur anında. Perakendecilikte en önemli yatırımı, kişiselleştirme ile yapıyoruz. Fiyat rekabetinden sizi güven rekabetine geçiyorsunuz. Müşteri sizinle bir alışveriş yaptığında şunu bilmek ister: Ben online’dan alırım, istediğim adrese gönderirim; bozulursa mağazaya veririm, onlar tamir ettirir ve dilersem kışlık evime gönderir. Ürünü iade ettiğimde para anında hesabıma geçer. Tüm bu süreçlerde hiç zorlanmam, her şey pürüzsüz ilerler. Yapay zeka birkaç boyutta bizi etkiliyor. Doğru ürünü doğru yerde bulundurmak için bizim için yapay zeka şart. Bizim sektörde fiyat unsuru müşteri için çok hassas. Güven veriyoruz ama fiyat yüksek olursa müşteri ne oluyor diyor. Tüm teknolojilere yatırım yapmak ve bunları optimize etmek zorundasınız."







