"Girişim yatırımlarında erken getiri sunan şirketler ön planda"

Dünya girişim yatırımları yılın ilk çeyreğinde 297 milyar dolarla rekor kırarken, sermaye artık uzak vadeli vaatlerden çok erken getiri, istikrarlı nakit akışı ve disiplinli büyümeye yöneliyor.

Yılın ilk çeyreğinde dünya girişim ekosisteminde yapılan yatırımlar 297 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırarken, girişim sermayesinde oyunun kuralları değişiyor. Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy’ün Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında “Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri” oturumunda girişim sermayesi dünyasındaki paradigma değişimine dikkat çekti.

Dünyada girişim sermayesi alanında son 5 yılda para toplamanın ve çıkışların ciddi biçimde zorlaştığı bir süreç yaşandığını söyleyen Dayıoğlu, ikincil fonların popülerleşmesi ve fonların ellerindeki şirketi birbirlerine satmasın bu durumun en somut göstergeler olduğunun altını çizdi. Yatırımcıların artık 10-15 yıl sonra karlılığa geçecek şirketler yerine daha erken getiri sunan, disiplinli yönetilen ve istikrarlı nakit akışı yaratan şirketleri tercih ettiğini belirtti.

Unicorn ile iyi şirket arasındaki fark kapanıyor

Dayıoğlu, bu dönüşümü şöyle özetledi: “Unicorn olmakla iyi şirket olmak arasındaki boşluğun gittikçe kapanmaya başladığını görüyoruz. Artık yatırımlardan daha etkin çıkış yapabilmeyi sağlayan yöntemler geliştirmek gerekiyor. İyi şirketlere yatırım yapmanın önemi artmaya başladı. Değerleme çarpanlarındaki eğilim de bu dönüşümü doğruluyor. Düşük çarpanlı ama istikrarlı büyüyen şirketler, yüksek çarpanlı spekülatif yatırımların önüne geçmeye başladı.”

RePie Portföy bu paradigma değişikliğine somut bir adımla karşılık veriyor. Dayıoğlu, halka arza hazırlanan Baytuna ve Innovance’a girişim sermayesi yatırım fonlarıyla yatırım yaptıklarını hatırlattı. “Unicorn peşinde koşarken büyük fırsatları kaybedip ortaklarımıza istediğimiz getiriyi sunamayacağımız bir dünyadansa daha düzgün biçimde yatırım yapabileceğimiz ve daha hızlı çıkış sağlayabileceğimiz işlere yatırım yapmayı tercih ediyoruz” dedi.

Bu stratejinin ilk somut yansımalarından biri Innovance Bilgi Teknolojileri’nin halka arz süreci. Bankacılık ve finansal teknoloji sektörüne yazılım altyapısı, yapay zeka destekli veri çözümleri ve beyaz etiket ürünler sunan Innovance, 770 kişilik ekibiyle 20’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Innovance’ın büyümesine 3 farklı fonla katkı sunan RePie Portföy, şirketin halka arzıyla çıkış yapmayı hedefliyor.

Türkiye’nin unicorn potansiyeli yüksek

Türkiye’nin unicorn üretme kapasitesinin yüksek olduğuna dikkat çeken Altuğ Dayıoğlu, “Nüfus olarak globale ilerleyebilecek potansiyele sahip yetenekleri üretebilen bir ülkeyiz. Yetenekli ve genç bir nüfusumuz var. Türkiye internet yaygınlığının yüksek olduğu ülkelerden biri. Lokalde büyüyüp lokaldeki boşlukları yakalayıp bunları globale çevirebilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz” dedi.

Yapay zeka, finansal teknoloji, oyun ve savunma sanayiini önümüzdeki dönemde Türkiye’den unicorn çıkarabilecek sektörler olarak işaret eden Dayıoğlu, ekosistemin daha hızlı büyümemesinin nedenine dikkat çekerek, “Türkiye’nin temel sıkıntısı yurt dışından doğrudan sermaye yatırımının kısıtlı gelmesi. Özellikle Seri B ve sonraki aşamalarda yatırımların çok kısıtlı olduğunu görüyoruz” dedi.

Dayıoğlu, bu zorluklara rağmen Türkiye’nin özellikle Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa’ya coğrafi yakınlığı, genç nüfusu ve girişimci ruhuyla doğru noktalara odaklandığında çok daha ileriye gidebileceğine olan inancını dile getirdi. “Doğru noktalara, doğru notalara bastığımızda çok iyi büyütebileceğimiz şirketlerimizin çıkacağına inanıyorum” dedi.