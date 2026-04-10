“UEZ 2026’da konuşacaklarımız sadece bugünü değil, önümüzdeki on yılın ekonomik mimarisini şekillendirecek”

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) 2026, dünyanın içinden geçtiği tarihi kırılmayı ve "çoklu krizler çağı"nın getirdiği yeni dünya düzenini analiz etmek üzere kapılarını açtı. Bu yıl “Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası” ana temasıyla toplanan zirve, küresel ekonominin ve jeopolitiğin rotasını yeniden çiziyor.

Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük de zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmasından öne çıkan ana başlıklar şunlar:

-2026 Zirvemizi dünya çapında yaşanan büyük kırılmayı birlikte analiz edebileceğimiz bir kurguda tasarladık.

-Gelecek için yönümüzü tayin etmemize yardımcı olacak değerli fikir liderlerini bir araya getirdik.

-Dünya ekonomisi artık öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapı olmaktan hızla uzaklaşıyor.

-Jeopolitik fay hatları derinleşiyor, ticaret blokları sertleşiyor.

-Dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki teknoloji rekabeti stratejik bir mücadeleye dönüşüyor.

-Bu yeni düzende büyüme ve kârlılık artık temel parametreler olarak yeterli değil.

Dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve stratejik konumlanma belirleyici hale geliyor.

-Bu nedenle UEZ 2026’nın ana temasını “Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası” olarak belirledik. Çünkü artık mesele değişimin olup olmayacağı değil bu değişimin kim tarafından, nasıl ve hangi kurallarla yönetileceği.

Stratejik Kaynaklar Savaşında Yeni Cephe: Nadir Toprak Elementleri

Geleceğin dünyasında gücün yeni simgelerinin petrol, su ve nadir toprak elementleri olduğunu biliyoruz. Özellikle çip üretimi, savunma sanayii ve elektrikli araç bataryaları için vazgeçilmez olan bu elementlerin, artık sadece ekonomik birer emtia değil, doğrudan birer jeopolitik güç unsuru haline geldiği vurgulanmış durumda.

Jeopolitik Fay Hatları ve "Kabul Edilemez" Talepler

Grönland Tartışması: ABD Başkanı Trump’ın Grönland’a yönelik taleplerinin, uluslararası hukuk ve egemenlik hakları açısından "kabul edilemez" olduğu belirtilirken, Avrupa Birliği’nin bu konudaki dik duruşu takdir edildi. Orta Doğu ve İran: İsrail’in bölgedeki operasyonlarının yarattığı insani yıkım ve ABD’nin İran’a yönelik müdahalelerinin, enerji fiyatlarından göç hareketlerine kadar dünya genelinde çok katmanlı bir belirsizlik yarattığı dile getirildi.

"Artık krizler tekil değil; iç içe geçmiş ve eş zamanlı. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemi 'çoklu krizler çağı' olarak tanımlıyoruz."

UEZ 2026, sadece değişime uyum sağlamayı değil, belirsizliği yönetmeyi ve önümüzdeki on yılın ekonomik mimarisini şekillendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, önümüzdeki iki gün boyunca küresel sistemin yeni kurallarını ve bu kuralları kimlerin yöneteceğini tartışmaya devam edecek.








