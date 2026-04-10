Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) YouTube kanalında canlı yayın başladı

Capital, Ekonomist, CEOLife ve Start Up dergileri tarafından organize edilen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) dün akşam başladı. Program, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşmacı olarak yer aldığı oturumlarla bugün de sabah saatlerinden itibaren devam edecek.

Zirve, UEZ YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Program, küresel erişim sağlamak amacıyla hem Türkçe hem de İngilizce dil seçenekleriyle gerçekleştirilecek.

Konuşmacılar ve programın detayları

10 Nisan Cuma ve 11 Nisan Cumartesi günlerinde de devam edecek zirvenin oturumları ve konuşmacıları şöyle:

10 Nisan 2026 Cuma

09:15 Açılış Konuşmaları: Sedef Seçkin Büyük

Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü

Dr. M. Emre Çamlıbel

RePie Yatırım Holding – YKB

09:30 Özel Konuk Konuşmac��: Jeopolitik Parçalanma Çağında Global Ekonominin Geleceği

Konuşmacı: Lord Philip Hammond

10:30 - Bakan Konuşması

Konuşmacı: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

11:30 – Global Ekonomide Yeni Dengeler ve Türkiye

Moderatör:

Dr. Burcu Aydın

TEPAV Ekonomik ve Yapısal Politikalar Merkezi Direktörü

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han – Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Hakan Kara – Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü

Prof. Dr. Kamil Yılmaz – Koç Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Seda Güler Mert – Garanti BBVA, Baş Ekonomisti

12:30 – Küresel Ticarette Değişen Dengeler ve Türkiye İçin Yol Haritası

Moderatör:

Berna Akyüz Öğüt

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür & YKÜ

Konuşmacılar:

Ahmet Erdem – Shell Türkiye, Ülke Başkanı

Cem Kural – Arçelik Türkiye, Genel Müdür

Emre Hantaloğlu – Lenovo Türkiye, Genel Müdür

Erdoğan Çoban – Şölen, İcra Kurulu Başkanı & CEO

Güven Özyurt – Ford Otosan, Genel Müdür & YKÜ

12:00 - Öğle yemeği

13:30 – Liderlerin Gelecek Vizyonu

Moderatör:

Şeyma Öncel Bayıksel

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Konuşmacılar:

İsmail Hakkı Yıldız – Yıldızlar Yatırım Holding, YKÜ

Haluk Kayabaşı – Kibar Holding, CEO & YKÜ

Özgür Günaydın – Borusan Grup, CEO

Ümit Nuri Yıldız – Alarko Şirketler Topluluğu, YKÜ & CEO

Zeynep Bodur Okyay – Kale Grubu, Başkan & CEO

14:30 – Yapay Zeka İş Yaşamını ve Sektörleri Nasıl Değiştirecek?

Moderatör:

Serdar Marangoz

Aydem Enerji, CEO

Konuşmacılar:

Burak Ertaş – sahibinden.com, CEO

Işıl Kılınç Gürtuna – IBM Türkiye, Genel Müdür

Dr. Mehmet Demiroğlu – TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Genel Müdür

Ömür Tan – QNB Türkiye, CEO

15:30 – Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler

Moderatör:

Ahu Tanrıkulu

Gazeteci / TV Anchor

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak – Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Evren Balta – Özyeğin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü

Yılmaz Yıldız – Zurich Sigorta Grubu Türkiye, CEO

17:30 – Birinci Gün Kapanış

20:00 – Gala Yemeği

NG Enjoy Otel Amber Salonu

22:15 – Chill Out Time

NG Enjoy Otel

Sanatçı: Emre Altuğ

11 Nisan 2026 Cumartesi

09:15 - Açılış konuşmaları

Konuşmacı

Emir Münir Sarpyener

Tera YatırımGenel Müdür

09:20 - Bakan konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

10:00 - Özel konuk Konuşmacı: Jeopolitik gerilimler ve yeni dünya düzeni

Konuşmacı

Helle Thorning-Schmidt

Danimarka Eski Başbakanı

10:30 - Milyar Dolarlık Şirket Yolculuğu: Türkiye'de Unicorn Olmanın Dinamikleri

Moderatör

Nevzat Aydın

GEN Türkiye YKB & Yatırımcı

Konuşmacılar

Altuğ Dayıoğlu

RePie Portföy Genel Müdür

Nihan Çolak Erol

Wingie Enuygun Group Kurucu Ortak & COO

Dr. Süleyman Özarslan

Picus Security Kurucu Ortak

Yusuf Ürey

Innovance Kurucu & CEO

11:30 - Teknoloji Çağında Yeni Tüketici ve Trendler

Moderatör

Cem Balıkçıoğlu Simon-Kucher Global Ortağı & Türkiye Ofisi Yönetici Ortağı

Konuşmacılar

Ali Fuat Orhonoğlu - Unilever Türkiye Ülke Başkanı

Erdem İnan - Trendyol Grubu CEO

Mustafa Murat Bartın - Migros Genel Müdür

Sidar Gedik - Ipsos Türkiye CEO

12:30 – Dijital Dönüşüm Liderleri: Geleceğin Şirketini İnşa Edenler

Moderatör:

Mehmet N. Erten

Erten&Erten Kurucu Ortak

Tekfen Holding Geçmiş YKB (2024–2025)

Konuşmacılar:

Dr. Ali Taha Koç – Turkcell, Genel Müdür

A. Önder Güler – Google Cloud Türkiye, Ülke Müdürü

Hulusi Acar – MediaMarkt Türkiye, CEO

12:00 - 14:00 – Öğle Yemeği

13:30 – Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar

Moderatör:

Özge Gürsoy Büyükavşar

EY-Parthenon Türkiye Başkanı

Konuşmacılar:

Alper Karagöz – Diffusion Capital Partners, Ortak

Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding, YKÜ

Lisa Kaestner – Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü

Mert Altınkılınç – Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı & Besler CEO

14:30 – Stars of Region Ödül Töreni

14:45 – Gelecek İçin Liderlik: İnsan, Kültür, Veri ve Teknoloji Odaklı Yönetim

Moderatör:

Mevhine Canan Özsoy - Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı & Bağımsız Üye

Konuşmacılar:

Bülent Öztürk – arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Karamanlı – Tam Finans, CEO

Dr. Murat Orhan – İDO, Genel Müdür

Ozan Kırmızı – Alternatif Bank, Genel Müdür & YKÜ

16:15 – Kapanış Konuşması