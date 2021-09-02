Capital 2021 Eylül başlıkları...

KAPAK

GLOBAL 50 YATIRIMA ARA VERMEDİ

Bu yıl 14.’sünü hazırladığımız “Yurt Dışında Kurulu En Büyük Türk Şirketleri” araştırması, global şirketlerin pandemiye rağmen yatırıma ara vermediğini ortaya koyuyor.

SÖYLEŞİ

“RAHATLAMA DÖNEMİNE 2024’TE GİRERİZ”

Yılsonunda beklentilerinin üzerinde büyüme planı yapan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ihracatta 500 milyon doları zorlayacaklarını söylüyor.

“ASYA GERÇEĞİ DİKKATE ALINMALI”

Salgının global ekonominin merkezinin Asya’ya kayışını hızlandırdığını söyleyen Nobel ödüllü Prof. Michael Spence, “Pandemi kontrol altına alınmadan toparlanma olamaz” diyor.

“GLOBAL GÜCÜMÜZÜ 2’YE KATLAYACAĞIZ”

Bu yıl Almanya ve Suudi Arabistan’da şirket kuracaklarını söyleyen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, globalde 2 kat daha güçlü bir şirket olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

“FIRSATLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

TAV CEO’su Sani Şener, “Orta Asya bölgesinde fırsatları değerlendiriyoruz. Aynı şekilde Afrika’da ve Balkanlar’da da takip ettiğimiz ülkeler var” diyor.

“EN İYİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Girdiğimiz pazarlarda sektörün en iyisi olma hedefiyle çalışıyoruz” diyen LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, 2023’te 10 milyar dolar ciro hedefliyor.

“YENİ SEKTÖRE GİRECEĞİZ”

Yeni bir sektöre daha girmek istediklerini belirten Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 5 yılda ciroda 1 milyar dolar barajını geçmek istediklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

MALİYETİ KARŞILAMA TAKTİKLERİ

Girdi maliyet artışını yüzde 100 kompanse etmek mümkün olmasa da maliyet inovasyonu yoluyla gider azaltmada başarılı olan pek çok şirket var.

4. DALGA HESAPLARI!

Pandeminin neden olduğu kayıplar telafi edilmemişken bu kez 4. dalga kapıda! Teyakkuza geçen sektörler, yeni dalganın etkilerini hesaplayıp alınacak önlemleri devreye alıyorlar.

YÖNETİM

LİDERİN GÜNCEL KALMA FORMÜLÜ

CEO’lar yeni dönemi yakalamak için kendilerini ve becerilerini nasıl yeniliyor? Türkiye’nin önde gelen CEO’larının yenilenme ve güncel kalma sırları araşırmamızda!

ETKİLİ GEÇİŞTE İDEAL YÖNTEM

CEO’ların görev teslim süreçlerini araştırdık. Hem içerden hem dışardan yapılan yeni CEO atamalarında önceki liderle bir süre birlikte çalışmak en ideali olarak kabul ediliyor.

FİNANS

KÂR EREZYONU

Pandemi etkisiyle olağan dışı bir yılı geride bırakan bankacılık sektöründe, bu yıl da kâr tarafında baskı sürüyor. Aktif kârlılığın 2022’de de toparlanması zor görünüyor.

“KREDİLERDE NORMALLEŞME YAŞIYORUZ”

Kredilerde yüzde 15, mevduatta yüzde 25-30 büyüme öngören Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu yıl kredi büyümesinde normalleşme yılı yaşıyoruz” diyor.

“HIZLI” KATILIM

Katılım sigortalarının hayat dışı ve hayat sigortaları prim üretiminden aldığı payın önümüzdeki 3 yılda yüzde 10-15 arasına çıkacağı tahmin ediliyor.

“HACİM 5 MİLYAR DOLARI BULUR”

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, sektörün 2021’i işlem hacminde 5 milyar dolar ve işlem adetinde 17 binle kapatacağını öngörüyor.





KONJONKTÜR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAPIMIZDA

İklim değişikliği ekonomik olarak da can alıcı bir önem taşıyor. Bu ayki yazımızda iklim değişikliğinin ekonomiyle bağlantısını inceledik.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

CEO CLUB

THOMAS FREY

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Afganistan'daki çöküş

Yiğit Kulabaş/ OKR: Çalışan hedefleri

Ali Özgenç/ Çalışan deneyimi neden önemli?

Mehmet Öğütçü/ Tarımda yeni bir vizyon ihtiyacı

Mehmet Gerz / ABD’den enflasyon izlenimlerim

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YAŞAM

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