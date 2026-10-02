Capital 2026 Ekim Sayısı Bayilerde

KAPAK

VESTEL’İN YENİ DÖNÜŞÜM ROTASI

Vestel Şirketler Grubu CEO’su Gökhan Sığın, hacim odaklı modelden değer bazlı ve kârlı büyümeye geçtiklerini söylüyor. Sığın’a göre dönüşümün ilk sinyalleri yıl sonunda görülecek.

ARAŞTIRMALAR

PAHALILIK ÇIKMAZI

Capital’in 23 sektörü kapsayan araştırması, Türkiye’nin tüm alanlarda en az bir rakibinden daha pahalı, 15 sektörün 13’ünde ise daha düşük kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor.

SAVUNMADA MÜTHİŞ SIÇRAMA

Son 10 yılda cirosu dolar bazında 4 kat büyüyerek 20 milyar doları aşan savunma sektörü holdinglerin ilgi odağında. Koç, Nurol ve Kale savunma sektöründeki yatırımlarını büyütürken son 5 yılda sektöre yeni gruplar da katıldı.

DEĞER YARIŞI HIZLANDI!

Rekabetin yoğunlaştığı, maliyetlerin sıkıştırdığı yeni dönemde sanayi devleri rotayı katma değerli ürünlere kaydırdı.

GÜÇ KİMDE?

60 kategorinin 56’sında ilk 3 markanın ciro payı, sattıkları ürün miktarındaki payı aşıyor. Bu fark, güçlü markaların ürün çeşidi, gramaj ve satış kanalı avantajıyla daha yüksek gelir elde ettiğini gösteriyor.

SÖYLEŞİLER

“İKİNCİ 50 YILA HAZIRLANIYORUZ”

Kastamonu Entegre’yi ikinci 50 yılına hazırlayan Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun ajandasında kapasite artışından çok verimlilik, inovasyon ve akıllı fabrikalar var.

“HEDEFİMİZ LİDERLİK”

Jotun Türkiye Genel Müdürü Serdar Puntar, 360 milyon dolar ciroyla toplam boya pazarında ikinci sıraya yükseldiklerini, hedeflerinin ise liderlik olduğunu söylüyor.

“YENİ ROTA GLOBALLEŞME”

Organik bakliyatta Türkiye ve Avrupa’da pazar lideri olan Armada Gıda’nın yönetim kurulu başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, 90 ülkeye ihracat yapan şirketini global bir oyuncuya dönüştürmek istiyor.

“BÜYÜMEDE SONRAKİ EVREYE GEÇİYORUZ”

ABD ve Kanada’da büyümeyi hedeflediklerini belirten Kütahya Porselen Genel Müdürü Dr. Tanzer Polat Yılmaz, 9’uncu tesisle yıllık kapasiteyi 170 milyon parçaya çıkardıklarını söylüyor.

YÖNETİM

CEO’NUN “HAYIR” STRATEJİSİ

CEO’lar, sınırlı kaynaklarını korumak için her fırsata “evet” demiyor. Pegasus, Hasçelik ve pladis örnekleri, doğru işlere odaklanmanın şirketleri daha dayanıklı ve kârlı hale getirdiğini gösteriyor

AKTİF MÜŞTERİYİ KORUMA TAKTİKLERİ

Aktif müşteriyi korumak zorlaşırken şirketler, müşteriyi yeniden alışverişe yönlendirmeye odaklanıyor. Kişiselleştirilmiş teklifler ve doğru zamanda iletişim, en etkili yöntemler olarak öne çıkıyor.

LİDERLERİN DOKUNULMAZ SAATİ

CEO’lar, büyük resmi görmek için takvimlerinde toplantısız saatler ayırıyor. Bu zamanı önceliklerini gözden geçirmek ve önemli kararları düşünmek için kullanıyorlar.

FİNANS

YENİ EŞİK

Faktoring sektörü 2026’nın ilk yarısında 108 bin 810 müşteriye ulaşarak 100 bin eşiğini aştı. KOBİ ve mikro işletmelerin ilgisiyle hızlanan büyümede yeni hedef, müşteri artışını kalıcı ve sağlıklı hale getirmek.

BÜYÜME TABANDAN GELİYOR

ING Leasing Türkiye Genel Müdürü Onur Gül leasingde büyümenin hem tabandan hem ortalama işlem tutar artışından geleceğini söylüyor.

“TL’NİN REEL GETİRİ AVANTAJI SÜRÜYOR”

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, “Yurt içi ve yurt dışı hisse senetleri, değerli metaller, döviz ve tahvil-bono ile portföy çeşitlendirilebilir. Hisse seçiminde güçlü bilanço ve sürdürülebilir nakit üretimi önemli” diyor.

KONJONKTÜR

SKANDALIN BAŞLANGIÇ NOKTASI: DOLAŞIMI DÜŞÜK HİSSELER

Düşük dolaşımlı hisseler ve fonlar arasındaki döngü, tasfiye ve temerrütlerle büyük bir güven krizine dönüştü. Skandalın yatırımcılar, sermaye piyasaları ve OVP hedefleri üzerindeki etkilerini inceledik.

YAŞAM

“GERÇEK SESSİZLİK ZİHİNLE İLGİLİ”

Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, yoğun iş temposunu ailesine, seyahate ve doğaya ayırdığı zamanla dengeliyor. Ona göre gerçek dinlenme, hayatın akışı içinde zihni arındırıp kendi sessizliğini bulabilmek.





GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ

Ömer Barbaros Yiş / YAPAY ZEKA İNSANLARI GERÇEKTEN ÖLDÜREBİLİR Mİ?

Ali Özgenç / LİDERLİK, YZ İLE NEREYE EVRİLECEK?

Mehmet Gerz / YATIRIM FONU SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

Yiğit Kulabaş / KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DEĞİLDİR





KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

BRAND PULSE

ZİRVE YOLU

PARA YATIRIM

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