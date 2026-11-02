Capital 2026 Kasım Sayısı Bayilerde

KAPAK

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 ÖZEL ŞİRKETİ

Capital İkinci 500 listesinde bu yıl dengeler değişti. Listenin dörtte birinden fazlası yenilenirken ilk 50’ye 30 yeni şirket girdi. Teksan Jeneratör, en yakın rakibiyle arasındaki 54,5 milyon TL’lik farkla liderliğini korudu. Şirketlerin yarısından fazlası ise reel olarak küçüldü.

ARAŞTIRMALAR

LİDERLİKTE YENİ DENGE

Capital’in 14’üncü kez gerçekleştirdiği “Kadın Dostu Şirketler” araştırması bu yıl kadınların liderlik yolculuğuna odaklanıyor. Kadınların ilk yöneticilik görevi, liderliğe uzanan yolun en kritik eşiklerinden biri.

KAZANÇ NEREDE ERİYOR?

Ciro büyüyor, kazanç eriyor. Artan maliyetler karşısında şirketlerin kâr marjları zarara dönüşüyor. Hazır giyimden züccaciyeye pek çok sektör pazar payını korumakla kârlılığı sürdürmek arasında sıkışıyor.

ERTELEME FATURASI YÜKSEK!

Yüksek faiz yatırım yapmayı zorlaştırıyor ancak beklemenin faturası daha da ağırlaşabiliyor. Bir yıllık erteleme, yatırım maliyetini yüzde 20-30 artırırken kaçırılan üretim ve satış fırsatları kaybı katlıyor.

SÖYLEŞİLER

“SÜT DIŞINDA BAŞKA İŞE BAKMIYORUZ”

Başarılarının arkasında sütçülük dışında başka işe yatırım yapmamalarının olduğunu belirten Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “2027’de 2 milyar doları buluruz” diyor.

“ÇOK BÜYÜK BİR YOL KAT ETTİK”

11 milyonu aşan ziyaretçisiyle çağdaş sanatın gelişimine katkı sunan İstanbul Modern’in yönetim kurulu başkanı Oya Eczacıbaşı, gelecek 10 yıla ilişkin hedeflerini Capital’e anlattı.

ÖZDİLEK’İN YENİ YATIRIM AJANDASI

“En önemli hedefim istikrar” diyen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, 2030’da icrayı profesyonel CEO’ya devretmeyi planlıyor.

“DAHA DENGELİ BİR PORTFÖY OLUŞTURACAĞIZ”

10 milyar doları aşan kontrat büyüklüğüne ulaştıklarını belirten Kalyon İnşaat ve Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, yeni sektörlerle daha dengeli bir portföy hedefliyor.

YÖNETİM

ESKİ DEVLERİN YENİ OYUNU

Daniel Trabucchi ve Tommaso Buganza, Digital Phoenix Effect (Dijital Anka Kuşu Etkisi) adlı kitaplarında eski devlerin marka, veri ve ilişki ağlarını nasıl kazanca dönüştürebileceğini anlatıyor.

CEO’NUN SABAH STRATEJİSİ

65 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, CEO’ların yüzde 87,2’si saat 08.00’den önce güne başlıyor. CEO’lara göre sabah rutinlerinin verimliliğe etkisi yüksek.

KONJONKTÜR

ORTA DİREĞİN ÖFKESİ

Halinden hiç memnun olmayan geniş bir orta kesim ve özellikle bu kesimin gençleri, geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Bu ay hoşnutsuzluğun kökenine indik ve Türkiye’deki yansımalarını araştırdık.

FİNANS

“2026 VE 2027 SİNDİRME YILLARI”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, 2026 ve 2027’yi sektörün “sindirme yılları” olarak tanımlıyor. İşcan, konut ve KOBİ sigortalarının önemli büyüme fırsatı sunduğunu belirtiyor.

“DENGELİ VE SEÇİCİ OLMA ZAMANI”

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Dr. Selman Ortaköy, yüzde 30 yurt içi, yüzde 10 yurt dışı hisse ile yüzde 40 para piyasası fonu ve yüzde 20 altın öneriyor.

YAŞAM

“HAYATIMI DENGEDE TUTUYORUM”

Yaşamının farklı dönemlerinde önceliklerini yeniden belirlediğini söyleyen Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Dinlenmeye ve sevdiklerimle olmaya ayırdığım zamanı önemsiyorum” diyor.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / TRUMP’IN EN PARLAK DÖNEMİ GERİDE KALDI

Yiğit Kulabaş / OTOMOBİL UÇAR GİDER

Ali Özgenç / GİRİŞ SEVİYESİNDE SIKIŞMA

Ömer Barbaros Yiş / CMO’LARIN EVRİLEN ROLÜ

Mehmet Gerz / FON KRİZİNDEN REFORM ÇIKARSA ÜLKE KÂRDADIR

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

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