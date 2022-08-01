Capital 2022 Ağustos başlıkları

KAPAK

SIÇRAMA YILI

Capital500 şirketlerinin yer aldığı devler ligi, nominal olarak yüzde 58,3 büyümeye imza attı. Kârlılıkta ise ilk kez 3 haneli sıçramayla nominalde yüzde 168,8, reelde yüzde 108,8 büyüdü.

SÖYLEŞİ

“GELECEĞİN LİDER ENERJİ ŞİRKETİ OLACAĞIZ”

Geleceğin enerji şirketi olmayı hedeflediklerini söyleyen İbrahim Yelmenoğlu, 2050’ye kadar bu dönüşüme 10 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade ediyor.

TEKFEN’İN YENİ YOLU

Daha kârlı ve risksiz işlerle büyüyeceklerini söyleyen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, “Bize işimizi sağlıklı bir dengeye oturtabileceğimiz üçüncü bir bacak lazım” diyor.

“DAHA DA UZAKLARA GİTMEK İSTİYORUZ”

Ana işlerde büyüyeceklerini söyleyen Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, “Orta Asya’nın ardından daha uzaklara gitmek istiyoruz. Fırsat çıkarsa yatırım yapmaya hazırız” diyor.

“TÜRKİYE’YE TEDARİK ZİNCİRİ YATIRIMLARI ARTACAK”

Citi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Gelişen Ülkelerden Sorumlu CEO’su Ebru Pakcan, Türkiye’ye tedarik zinciri yatırımı yapmayı düşünen Avrupalı şirketlerin olduğunu söylüyor.

“ANA İŞİMİZE ODAKLANARAK BÜYÜDÜK”

Yurt dışı ağırlıklı büyüdüklerini söyleyen Çuhadaroğlu Metal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ruhi Çuhadaroğlu, ihracatın payının son 2 yılda yüzde 70’e yükseldiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

ERİME SİNYALLERİ

Yılın ilk yarısında birçok sektör daraldı. İkinci yarıya ilişkin beklentiler de çok olumlu değil…Satış, kâr ve müşteride erime yaşayan tüm sektörler hasarı en aza indirmeye çalışıyor.

PORTFÖYDE DENGE HESAPLARI

Pek çok büyük holding ve grup faaliyet gösterdiği sektör sayısını azaltıp sadeleşirken ana sektörün payını yüzde 50’nin altına çekmeye hazırlanıyor.

CEO’NUN ÖNLEM PLANI

CEO’ların en önemli ajandası “enflasyon yönetimi”. Bu konuda tedarik zinciri yönetimi, nakit akışı planlaması, ince bilanço yaratmak ve özsermayeye dikkat etmek ön plana çıkıyor.

BÜYÜME ROTASI

Capital500 Listesi’nde yer alan şirketlerin yöneticileri yeni dönemde pek çok zorlukla baş etmeye çalışırken bir yandan da hedeflerinden taviz vermek istemiyor.

YÖNETİM

IMMELT’TEN LİDERLİK DERSLERİ

“CEO olmak hiç bugünkü kadar zor olmamıştı” diyen dünyanın en önemli yöneticilerinden GE eski CEO’su Jeff Immelt ile kriz dönemlerinde liderliğin sırlarını konuştuk.

LOGODA “SADE” DÖNEM

Büyüme, iş modeli veya yapısal değişim kararı sonucu logo değişimine giden şirketlerin yeni kimliklerinde dijital platformların etkisiyle “basitleşme” ve “sadeleşme” öne çıkıyor.

SIRADAKİ FELAKET NASIL ÖNLENİR?

“Yeni bir Pandemi Nasıl Önlenir” kitabında Bill Gates, “Herkesin yararına birtakım anahtar yatırımlar yaparsak COVID-19 yaşadığımız son küresel salgın olabilir” diyor.

FİNANS

DİJİTAL ÜRÜN YARIŞI

Dijitalden kredi kartı ve ek kart başvuruları, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı. Bankalar ise bu alanda pay kapmak için yarış halinde.

“KREDİLERDE YAVAŞLAMA BEKLİYORUZ”

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Katılım bankacılığında yıl sonu kredi büyümesinin yüzde 45, bankacılıkta yüzde 35-40 olacağını tahmin ediyorum” diyor.

1 MİLYON “GÖNÜLLÜ” BEKLENİYOR

Yeni düzenlemeler gönüllü BES’te rüzgar etkisi yaptı. Yıl sonunda gönüllü BES’te katılımcı sayısının 8-8,5 milyon ve fon büyüklüğününse 350 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.

“ODAKTA KÂR VAR”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Bu yıl tüm sektör artan ve sermayeyi zorlayan birleşik oranlar nedeniyle kârlı çalışmaya odaklanacak” diye konuşuyor.

KONJONKTÜR

CDS NEDEN ARTTI?

Türkiye’nin CDS’i, yani Türkiye iflas ederse diye alınan sigorta poliçesinin primi, 900 baz puanı, yani yüzde 9’u geçti. Peki bu durum ne kadar kötü?

RICHARD BRANSON

İNSANLAR

PROJEKSİYON

KİTAP

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

THOMAS FREY

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD DEMOKRASİSİNE YÖNELİK BÜYÜK KORKU

Yiğit Kulabaş/ 5G’YE DOĞRU

Ali Özgenç/ İŞ DÖNÜŞÜMÜ NEDİR?

Mehmet Öğütçü/ WIMBLEDON ENERJİSİ, EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Mehmet Gerz / LİRADAN KAÇIRAN LİRALAŞMA POLİTİKASI

INFOCARD

YAŞAM