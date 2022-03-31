Capital 2022 Nisan başlıkları

İşte Nisan ayının başlıkları...
KAPAK
KAYAN TALEP KALICI MI?
Şirketlerin gündeminde çok önemli bir soru var: “Kayan bu talebin ne kadarı kalıcı olacak?” Mobilyadan hazır giyime 18 büyük sektörde bu sorunun yanıtını araştırdık.
SÖYLEŞİ
HEDEF İLK 3
Dünyada yüzde 5 pazar payıyla 8’inci sırada olduklarını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “2015’te 10 milyar dolar hedef koyduk, tüm amacımız ilk 3’te olmak” diyor.
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMINI YAPACAĞIZ”
Cirosu 22 milyar TL’ye ulaşan Erdemoğlu Holding’in yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2022 sonunda ciroda 45 milyar TL’ye ulaşacaklarını söylüyor.
“4 YILDA 4’E KATLARIZ”
Yeme-içme ve turizmdeki yeni yatırımlarla 1,8 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, “Gelecek 4 yılda hedefimiz ciroyu 4 katına çıkarmak” diyor.
“3. RÖNESANS’IN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM”
NFT ve metaverse’ün yeni büyüme fırsatları sunduğunu söyleyen AKQA İstanbul CEO’su Alemşah Öztürk, metaverse’le 3’üncü Rönesans’ın yaşandığını belirtiyor.
ARAŞTIRMA
TÜRKİYE’NİN “EN MUTLU” İŞ YERLERİ
Happy Place to Work’ün farklı sektörlerden 4 bin 321 profesyonelle yaptığı araştırmaya göre iş yeri tatmininin en önemli koşullarından olan yüksek ücret, artık tek başına yeterli değil.
MUTLULUĞA YATIRIM KAZANDIRIYOR
“Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda kendi kategorilerinde lider olan şirketler, çalışan mutluluğuna yaptıkları yatırımla çekim merkezi haline geldi.
KÂRDA YOLUN SONU!
Kâr marjı daha ne kadar düşebilir, şirketler daha ne kadar fedakarlık yapabilir? 21 sektörde yaptığımız araştırmaya göre kârda yolun sonu göründü.
ÖZEL MARKA ZAMANI
Özel markalı ürün pazarı, 5 yılda 6 kat büyüyerek 100 milyar TL sınırına ulaştı. Bu yıl 130 milyar TL’ye çıkması beklenen pazarda perakendeciler ürün çeşitliliğini artırmanın peşinde.
YÖNETİM
SABIRSIZ KUŞAK NASIL TUTULACAK?
Hangi kuşağı işte tutmanın daha zor olduğunu araştırdık. Pandemi öncesine göre en fazla çalışan sirkülasyonu Y kuşağında yaşanıyor. Z ve X’lerde sirkülasyon alarm veriyor!
YENİ SEÇİM KRİTERLERİ
Yönetim kurullarının performansı nasıl ölçülüyor? Araştırmamıza göre kurulların etkin çalışması için 3 yılda bir yenilenmesi ve 5-9 üyeden oluşması ideal olarak değerlendiriliyor.
FİNANS
SIRA DIŞI YILIN EN HIZLILARI
Bankacılık sektörünün en iyi performans gösteren CEO’larını tespit ettik. Selim Kervancı, Ömer Mert ve Murat Dinç, yılın en başarılı yöneticileri oldu.
“BİLANÇOLARI İHTİYATLI YÖNETMELİYİZ”
Savaş nedeniyle makro dengelerde değişikliklerin olabileceğini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu süreçte bilançoları ihtiyatlı yönetmemiz gerekiyor” diyor.
“TABANA DOĞRU YAYILIYORUZ”
QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber yılsonunda sektörde yüzde 6-7 büyümeyle 5 milyon dolarlık hacme ulaşılmasını beklediklerini söylüyor.
“2.500 SEVİYESİ DENENEBİLİR”
A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Olumlu trendin devam etmesi halinde ilk yarı yılda 2.500 seviyeleri denenebilir” diyor.
KONJONKTÜR
EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ
Ekonomide de yavaşlama sinyalleri iyice artmaya başladı. Gündem gerçekten çok yoğun, en büyük problemse enflasyon. Önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da artması bekleniyor.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
ON SORU
KİTAP
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ DÜNYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Ali Özgenç/ KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK
Yiğit Kulabaş/ DUYULAR, METAVERSE VE YAKIN GELECEK
Mehmet Öğütçü/ ENERJİ KRİZİNDE TÜRKİYE NE YAPMALI?
Mehmet Gerz / EKONOMİDE ÇİFTE AÇIK RİSKİ
YAŞAM
INFOCARD
EXPAT