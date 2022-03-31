Capital 2022 Nisan başlıkları

KAPAK

KAYAN TALEP KALICI MI?

Şirketlerin gündeminde çok önemli bir soru var: “Kayan bu talebin ne kadarı kalıcı olacak?” Mobilyadan hazır giyime 18 büyük sektörde bu sorunun yanıtını araştırdık.

SÖYLEŞİ

HEDEF İLK 3

Dünyada yüzde 5 pazar payıyla 8’inci sırada olduklarını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “2015’te 10 milyar dolar hedef koyduk, tüm amacımız ilk 3’te olmak” diyor.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMINI YAPACAĞIZ”

Cirosu 22 milyar TL’ye ulaşan Erdemoğlu Holding’in yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2022 sonunda ciroda 45 milyar TL’ye ulaşacaklarını söylüyor.

“4 YILDA 4’E KATLARIZ”

Yeme-içme ve turizmdeki yeni yatırımlarla 1,8 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen Vakko CEO’su Jaklin Güner, “Gelecek 4 yılda hedefimiz ciroyu 4 katına çıkarmak” diyor.

“3. RÖNESANS’IN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM”

NFT ve metaverse’ün yeni büyüme fırsatları sunduğunu söyleyen AKQA İstanbul CEO’su Alemşah Öztürk, metaverse’le 3’üncü Rönesans’ın yaşandığını belirtiyor.

ARAŞTIRMA

TÜRKİYE’NİN “EN MUTLU” İŞ YERLERİ

Happy Place to Work’ün farklı sektörlerden 4 bin 321 profesyonelle yaptığı araştırmaya göre iş yeri tatmininin en önemli koşullarından olan yüksek ücret, artık tek başına yeterli değil.

MUTLULUĞA YATIRIM KAZANDIRIYOR

“Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda kendi kategorilerinde lider olan şirketler, çalışan mutluluğuna yaptıkları yatırımla çekim merkezi haline geldi.

KÂRDA YOLUN SONU!

Kâr marjı daha ne kadar düşebilir, şirketler daha ne kadar fedakarlık yapabilir? 21 sektörde yaptığımız araştırmaya göre kârda yolun sonu göründü.

ÖZEL MARKA ZAMANI

Özel markalı ürün pazarı, 5 yılda 6 kat büyüyerek 100 milyar TL sınırına ulaştı. Bu yıl 130 milyar TL’ye çıkması beklenen pazarda perakendeciler ürün çeşitliliğini artırmanın peşinde.

YÖNETİM

SABIRSIZ KUŞAK NASIL TUTULACAK?

Hangi kuşağı işte tutmanın daha zor olduğunu araştırdık. Pandemi öncesine göre en fazla çalışan sirkülasyonu Y kuşağında yaşanıyor. Z ve X’lerde sirkülasyon alarm veriyor!

YENİ SEÇİM KRİTERLERİ

Yönetim kurullarının performansı nasıl ölçülüyor? Araştırmamıza göre kurulların etkin çalışması için 3 yılda bir yenilenmesi ve 5-9 üyeden oluşması ideal olarak değerlendiriliyor.

FİNANS

SIRA DIŞI YILIN EN HIZLILARI

Bankacılık sektörünün en iyi performans gösteren CEO’larını tespit ettik. Selim Kervancı, Ömer Mert ve Murat Dinç, yılın en başarılı yöneticileri oldu.

“BİLANÇOLARI İHTİYATLI YÖNETMELİYİZ”

Savaş nedeniyle makro dengelerde değişikliklerin olabileceğini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu süreçte bilançoları ihtiyatlı yönetmemiz gerekiyor” diyor.

“TABANA DOĞRU YAYILIYORUZ”

QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber yılsonunda sektörde yüzde 6-7 büyümeyle 5 milyon dolarlık hacme ulaşılmasını beklediklerini söylüyor.

“2.500 SEVİYESİ DENENEBİLİR”

A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Olumlu trendin devam etmesi halinde ilk yarı yılda 2.500 seviyeleri denenebilir” diyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Ekonomide de yavaşlama sinyalleri iyice artmaya başladı. Gündem gerçekten çok yoğun, en büyük problemse enflasyon. Önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da artması bekleniyor.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ DÜNYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Ali Özgenç/ KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK

Yiğit Kulabaş/ DUYULAR, METAVERSE VE YAKIN GELECEK

Mehmet Öğütçü/ ENERJİ KRİZİNDE TÜRKİYE NE YAPMALI?

Mehmet Gerz / EKONOMİDE ÇİFTE AÇIK RİSKİ

YAŞAM

INFOCARD

EXPAT