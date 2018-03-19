Daikin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından sektörün önde gelen iş örgütleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) destekleriyle düzenlenen Real Estate Stars-Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni, gayrimenkul sektörünün zirvesini bir araya getirdi. Sektöre yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl 2’ncisi gerçekleşen törende 4 kategoride ilk 10’a girmeyi başaran şirketlere ödülleri verildi. Törene Evren Yiğit Mimarlık co-sponsor olarak destek oldu.