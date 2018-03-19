Gayrimenkulun liderleri real estate stars da ödüllerini aldı...
Daikin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından sektörün önde gelen iş örgütleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) destekleriyle düzenlenen Real Estate Stars-Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni, gayrimenkul sektörünün zirvesini bir araya getirdi. Sektöre yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ve bu yıl 2’ncisi gerçekleşen törende 4 kategoride ilk 10’a girmeyi başaran şirketlere ödülleri verildi. Törene Evren Yiğit Mimarlık co-sponsor olarak destek oldu.